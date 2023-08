Zezé Motta comove ao falar sobre Léa Garcia: "Minha última referência viva se foi"

A atriz Zezé Motta comoveu os seguidores ao prestar uma homenagem para Léa Garcia, que faleceu nesta terça-feira, 15

Zezé Motta usou as redes sociais para prestar uma homenagem para Léa Garcia, que faleceu nesta terça-feira, 15, aos 90 anos. A artista estava no Rio Grande do Sul, onde receberia uma homenagem no Festival de Gramado.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou um vídeo com várias fotos de dona Léa e lamentou a morte da amiga de longa data. Além disso, Zezé falou sobre ter pedido sua grande referência como artista de forma tão repentina.

"Dia 15 de agosto de 2023, o dia que eu acordei e logo pela manhã recebo um baque, recebo um baque no meu peito. Sim, notícia de que uma amiga, uma pessoa que convivo há mais de 50 anos partiu, como um pássaro que voa, sem nos avisar, sem dar sinal, sem termos a chance de darmos tchau", disse ela no começo do vídeo.

Depois, Motta falou sobre Léa ser sua referência artística. "Estou até agora sem saber como desmensurar a gravidade dessa notícia que chegou em mim. Eu acabo de me dar conta que na tarde de hoje a minha última referência viva se foi. Quando eu pensava em ser artista, eu olhava para a Léa Garcia no cinema e pensava: 'se ela conseguiu, eu também posso'", afirmou.

"Há duas semanas eu tive a sorte de contracenar com a Léa. Posamos juntas, conversamos, rimos. Vá com Deus, minha amiga. Obrigada por tudo que você fez pela nossa raça, pelo teatro experimental do negro, pelo cinema negro, pelas artes no nosso país. Estou em luto por você. O mundo das artes fica em luto. Gratidão!", finalizou a homenagem.

Na legenda da publicação, Zezé também falou sobre a morte da amiga. "O dia em que minha última referência viva se foi, não consigo definir esse dia, além de um dia com uma dor terrível, a dor da perda. Obrigada por tudo que você foi e é Léa Garcia. Gratidão. #RipLeaGarcia", escreveu.

Além da atriz, outros famosos fizeram questão de homenagear Léa Garcia nas redes sociais.

Confira a publicação: