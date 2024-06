Vanessa Giácomo surge em clique raro com o marido: "Companheiro de vida"

No Dia dos Namorados, a atriz Vanessa Giácomo postou um clique raro ao lado do marido, Giuseppe Dioguardi, e se declarou

Discreta em relação à vida pessoal, Vanessa Giácomo usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para compartilhar um clique inédito ao lado do marido, Giuseppe Dioguardi.

Na foto postada no feed do Instagram, a atriz e o amado aparecem curtindo um passeio de barco e ela aproveitou o registro para celebrar o Dia dos Namorados. "Que nossa jornada seja sempre repleta de qualidade e cumplicidade", disse ela no começo do texto.

Em seguida, Vanessa se declarou. "Que meus sonhos para o futuro estejam em sintonia com os seus, e que nossos passos caminhem lado a lado. Você é meu eterno namorado, amigo, marido e companheiro de vida. Te amo", completou.

Os fãs ficaram encantados com o clique do casal. "Lindos", disse uma seguidora. "Ahh que lindos. E viva o amor", escreveu outra. "Deus os abençoe e proteja sempre", falou uma fã.

Vanessa e Giuseppe, vale lembrar, são pais de Maria, de nove anos. A atriz também é mãe de Raul, que está com 16 anos, e de Moisés, de 14. Os meninos são frutos de seu antigo relacionamento com o ator Daniel de Oliveira.

Confira:

Vanessa Giácomo celebra o aniversário do filho

No fim do mês passado, Vanessa Giácomo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que Moisés, seu filho com o ator Daniel de Oliveira, completou 14 anos de vida, e ela fez questão de comemorar a data na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou uma foto em que o herdeiro aparece segurando uma vela de aniversário e o parabenizou. "Feliz aniversário, meu filho amado! Que a vida te presenteie com muita felicidade, saúde e sucesso. Que este novo ciclo seja repleto de conquistas e momentos inesquecíveis. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Parabéns! Viva Moisés", escreveu. Confira a publicação!