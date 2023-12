Valores impressionam: Quanto Julio César ganhou como jogador de futebol?

Quanto Julio César ganhou jogador de futebol? Craque acumulou uma verdadeira fortuna nos anos em que jogou nas principais ligas da Europa

Separados após mais de duas décadas, o casal Julio César e Susana Werner viveu um longo e confortável relacionamento. Isso porque o craque jogou em alguns dos principais times do mundo e faturou milhões de dólares em sua carreira.

Após o fim do casamento e acusações de "abuso patrimonial", chegou a hora de descobrir quanto o craque faturou em seus anos jogando em times como o Benfica, em Portugal, e o Real Madrid, na Espanha.

De acordo com o site Capology, ele ganhou, aproximadamente, U$ 31.575.384 ao longo dos anos em que jogou nas principais ligas de futebol do mundo. Em valores convertidos, a bolada ultrapassa os R$ 156.298.150 na cotação atual - isso sem contar ganhos com bônus e contratos publicitários.

Recentemente, Susana Werner acusou o marido de não pagar os valores acordados entre o casal. "Não vou dar entrevistas. Só quero meu direito de sair logo dessa situação. Deus sabe de todas as coisas. Amo demais meu futuro ex marido, mas não vou deixar essa brincadeira ir além, provavelmente está sendo aconselhado por algum advogado… Homens sejam honestos com suas ex mulheres, tenham dignidade pelo menos no fim. Pague logo os advogados do processo de separação! Pague meu salário do mês e sejamos felizes".

E AGORA?

O ex-goleiro Julio Cesar foi quem terminou o casamento com Susana Werner e decidiu sair de casa. Pelo menos é que afirmam novas informações que acabam de surgir direto dos bastidores do fim do casamento do agora ex-casal.