Valesca sai em defesa de Anitta após gravação polêmica

Valesca rebate as críticas que viu sobre a cantora Anitta após gravação polêmica para novo clipe: 'Acheio meio hipócrita'

A cantora Valesca Popozuda surpreendeu os fãs ao sair em defesa da cantora Anitta após uma polêmica nas redes sociais. Isso porque Anitta foi criticada após a gravação de uma cena ousada para seu novo clipe ter vazado na web e gerado comentários negativos.

Nas redes sociais, Valesca defendeu a amiga e rebateu as críticas que viu por aí. “As pessoas chocadas com a Anitta simulando um s*x* or*l, ela não precisa de defesa, mas eu ri de um rapaz que vive postando foto de p*nt* quase pulando da cueca e sempre perguntando 'quem quer ser macetado hoje' perplexo com a cena... Achei meio hipócrita sabe... Deixei de seguir”, afirmou ela.

Anitta também gravou clipe em terreiro de candomblé

Nesta semana, a cantora Anitta esteve em um terreiro de candomblé para gravar novas cenas de um clipe para uma de suas músicas. As gravação aconteceram em Magé, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro.

A produção, que será sobre a sua religião e a vida pessoal da poderosa, terá a participação do seu pai de santo, Sergio Pina, e dos membros da casa que frequenta. Os looks da cantora serão inspirados nos Orixás da religião de matriz africana. No set de gravação, ela também surgiu acompanhada de seu irmão, Renan Machado. Vale destacar que Anitta frequenta o candomblé com a família antes de estourar com Show das Poderosas, e é filha do Orixá Logunedé.

