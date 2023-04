Valeria Costa tem trabalho exposto no navio da Xuxa

Estilista mostra botas feitas para a Rainha dos Baixinhos em comemoração aos 60 anos da apresentadora

A estilista Valeria Costa deu o que falar no navio da Xuxa. Afinal, teve todas as suas botas feitas pra a Rainha dos Baixinhos expostas na exposição do navio, em comemoração aos 60 anos da apresentadora.

Já as roupas, que também fizeram parte do evento, foram criadas ao longo do tempo pelo figurinista Marcelo Cavalcante.