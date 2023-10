Valdir Henrique, o Dr. Piru, é encontrado morto em praia no Ceará

Humorista Valdir Henrique, conhecido por seu papel como Dr. Piru, foi encontrado morto em praia no Ceará; caso está sendo investigado

O humorista Valdir Henrique, famoso por seu papel como 'Dr. Piru', foi encontrado sem vida aos 58 anos na Praia da Caponga, em Fortaleza, Ceará, na última sexta-feira, 27, com marcas de tiros em seu corpo. As autoridades estão conduzindo uma investigação para esclarecer as circunstâncias de sua morte.

Conforme informações divulgadas pelo Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, as autoridades estão atualmente investigando o caso. A Polícia Civil, especificamente a Delegacia Municipal de Cascavel, está encarregada dessa apuração. Até o momento, não foram identificados os autores nem a motivação por trás do crime.

Por meio das redes sociais do humorista, a família compartilhou informações sobre o velório, que aconteceu na tarde deste sábado, dia 28, na casa do irmão de Valdir, localizada no Ceará. Além disso, amigos e familiares também usaram o perfil para prestar suas últimas homenagens e se despedir do eterno Dr. Piru.

“Descanse em paz meu amigo, vou lembrar de você sempre assim, alegre e brincalhão. Que Deus te receba de braços abertos”, diz uma das mensagens. “Hoje perdemos nosso querido amigo, Doutor Piru. Deus te receba irmão e console os familiares, amigos e fã”, comentou outro amigo do comediante, que também atuava como cantor e compositor.

Vale lembrar que Valdir ganhou notoriedade no programa da Record, ‘Show do Tom’, onde trabalhou com humoristas como Tom Cavalcante e Tiririca. O humorista também participou de outras atrações como o ‘Show do Tony Nunes’, na TV Diário, e trabalhou com a produção de conteúdos humorísticos em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dr PIRU 🐾🎬🦃 (@doutorpiru)

Tom Cavalcante também usou suas redes para se despedir do amigo: “Descanse em Paz Valdir! (Peru) No show do Tom você brilhou com seu humor made in Ceará! Rimos e nos divertimos muito com você! Sofri fazendo o papel de Tompete Justus e tendo que segurar o riso. Deus te receba na luz!”, o humorista prestou uma homenagem com um vídeo de Valdir.