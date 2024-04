Última aparição de Deborah Secco e Hugo Moura aconteceu meses antes de divórcio

Deborah Secco e Hugo Moura anunciaram divórcio após meses sem aparições juntos e total discrição; saiba quando foi a última vez

A atriz Deborah Secco e o diretor Hugo Moura anunciaram o divórcio nesta quinta-feira, 4, por meio de um comunicado oficial da equipe da atriz. No entanto, já circulavam rumores sobre o fim do casamento antes mesmo da revelação, principalmente por conta da falta de aparições públicas do casal desde dezembro de 2024.

No final do ano passado, Deborah e Hugo marcaram presença na festinha de aniversário da filha, Maria Flor, que completou oito aninhos e celebrou a data especial ao lado dos pais. Em suas redes sociais, a atriz chegou a compartilhar alguns cliques com o marido, mas sempre acompanhada da herdeira nos registros da última aparição juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Na ocasião, não havia indícios de que o casamento estivesse enfrentando problemas ou se encaminhando para um fim. Mas tudo mudou depois do Carnaval deste ano, quando eles foram vistos curtindo eventos diferentes. Enquanto Deborah estava na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro com a filha, Hugo foi para a festa de Salvador, na Bahia.

Em março, a atriz abordou o tema de seu relacionamento em uma entrevista à revista Quem. Questionada sobre o motivo de manter discrição em relação ao casamento, Deborah explicou que seu marido estava passando por uma transição em sua carreira. Ele havia começado a trabalhar atrás das câmeras e, por isso, preferia se manter longe dos holofotes.

Nesta quinta-feira, 4, diante de uma nova onda de rumores, a equipe da atriz decidiu se manifestar e enfim, confirmou que a separação aconteceu há meses. Em um comunicado enviado ao GShow, a assessoria da famosa anunciou o término do casamento de forma discreta. Até o momento, nem Deborah nem Hugo se pronunciaram oficialmente sobre o divórcio.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", confirmou a equipe da artista ao portal de notícias.

Hugo Moura refletiu sobre irrelevância antes de divórcio:

Na manhã desta quinta-feira, 4, a equipe de Deborah Secco confirmou o fim do casamento com o modelo e diretor de cinema Hugo Moura após muitos rumores. No entanto, o ex-marido da artista chamou atenção ao compartilhar uma reflexão enigmática sobre irrelevância em suas redes sociais antes da separação ser anunciada.