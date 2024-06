Uau! Poliana Rocha ganha buquê de flores gigante de Leonardo: "Fez meu dia"

Poliana Rocha é surpreendida por seu marido, Leonardo, e ganha buquê de flores gigante neste Dia dos Namorados; confira!

A influenciadora digital Poliana Rocha foi surpreendida por seu marido, o cantor Leonardo, no Dia dos Namorados. Nesta quarta-feira, 12, a jornalista ganhou um enorme buquê de rosas vermelhas de seu amado e aproveitou para fazer uma sessão de fotos com o presentão.

Em seu perfil oficial do Instagram, a mãe de Zé Felipe apareceu com o arranjo gigante em mãos enquanto pousava para a câmera. Nos cliques, Poliana apareceu com um casaco oversized bege e ainda apostou em mocassins de plataforma para arrasar no visual.

Na legenda da publicação, a loira se derreteu pela surpresa. "Meu amor @leonardo… você fez o meu dia mais feliz!!! Obrigada pelo carinho!!!! Amo você", escreveu Poliana. Leonardo logo deixou sua própria declaração nos comentários: "Te amo meu amor".

Os fãs do casal também se derreteram com o gesto amoroso. "O homem não brinca em serviço", disparou um seguidor sobre o sertanejo. "Que lindo, você merece!", declarou outro. "Que maravilhoso", disse mais um.

Confira a publicação:

Poliana publicou declaração especial para Leonardo

Mais cedo nesta quarta-feira, 12, Poliana Rocha fez questão de comemorar o Dia dos Namorados com Leonardo nas redes sociais. A influenciadora se declarou para o sertanejo com vídeo cheio de lembranças do casal, onde ela celebrou seu amor.

Casada desde 1995 com o artista, a empresária relembrou cliques do início do namoro e os mais atuais. Bem apaixonado, o casal surgiu em clima de romance e trocando carinhos nos registros. Poliana Rocha então aproveitou para sobre o relacionamento deles.

"Feliz Dia dos Namorados, meu marido lindo, Leonardo! Que o amor que nos une se fortaleça a cada dia, que nossos sonhos se realizem juntos e que a felicidade seja nossa eterna companheira! Te amo", declarou Poliana.