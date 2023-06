TV espanhola diz que Gerard Piqué e Clara Chía vão anunciar casamento em breve

Segundo o programa Socialité, Piqué e Clara já têm data para anunciar o casamento

Parece que as coisas estão bem sérias para Gerard Piqué e Clara Chía. Segundo informações do programa de TV espanhol Socialité, o casal deve anunciar a data do casamento no próximo sábado, dia 24 de junho, durante a cerimônia de casamento de Marc Piqué, irmão do ex de Shakira.

Juntos oficialmente desde janeiro de 2023, os rumores de que Gerard e Clara estavam planejando oficializar a união começaram a surgir após os dois serem flagrados em uma joalheria, em Barcelona.

Apesar de estarem juntos há vários anos e terem dois filhos, Milan e Sasha, Shakira e Piqué nunca oficializaram sua relação através do casamento. Em junho do ano passado, eles tornaram público o término de seu relacionamento, e em janeiro deste ano, a cantora colombiana lançou uma música que sugere ter sido traída pelo jogador com Clara Chía.

Piqué está procurando imóvel próximo à casa de Shakira em Miami

Gerard Piqué estaria buscando um apartamento próximo à nova mansão de Shakira em Miami, nos Estados Unidos. O jogador de futebol, que mora em Barcelona, na Espanha, faz planos para passar mais tempo com os filhos Sasha (8) e Milan (10).

De acordo com o jornal espanhol El Confidencial, Shakira e Piqué acordaram judicialmente que os filhos deverão passar 70% de suas férias escolares com o pai.

Por isso, o ex-jogador de futebol deseja manter um imóvel nos Estados Unidos, perto de onde a ex-esposa vive com os meninos. No entanto, Piqué também cogita levar Milan e Sasha de volta para sua cidade-natal, onde está Clara Chía, a atual namorada dele.

Recentemente, o programa espanhol Mamarazzis noticiou que Piqué teria pedido à Justiça para que os dias de visitação aos filhos fossem diminuídos. Ele alegou não ter como cumprir o acordo de passar 10 dias por mês com os filhos, por conta de compromissos profissionais em sua agenda. Para o ex-atleta, o ideal seriam apenas cinco ou seis dias por mês.