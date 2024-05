Tudo isso? MC Daniel impressiona ao revelar valor do cachê de seus shows

É o cara do momento! MC Daniel ostenta ao posar com bolo de dinheiro e revela que está faturando verdadeira fortuna com shows; saiba o valor

Na última terça-feira, 21, MC Daniel decidiu provar que é realmente o ‘cara do momento’, como se autointitula nas redes sociais. Em seu perfil, o funkeiro revelou que está lucrando uma verdadeira fortuna com um cachê astronômico por cada apresentação. Para não deixar dúvidas, ele ostentou ao posar com um bolo de dinheiro.

Através dos stories do Instagram, Daniel abriu o jogo sobre seu cachê ao compartilhar um registro de seu último show. Na legenda, ele exaltou seu trabalho e falou que a apresentação está valendo até mais do que está cobrando: “Extraordinário. Mais que um show, uma experiência. Tá R$200, mas vale R$ 500 mil”, o cantor revelou o cachê.

Na sequência, o MC posou ostentando dinheiro e celebrou seu sucesso: “Poucos disseram que eu ia estourar, contra fatos não existe argumento”, ele legendou com a letra de sua canção. Vale lembrar que anteriormente, Daniel já revelou que enfrentou dificuldades financeiras e que sua maior conquista foi comprar uma casa para a família.

Com a carreira em ascensão, o participante da atual temporada do quadro 'Dança dos Famosos', do 'Domingão com Huck', da Globo, abriu o coração em entrevista ao site Gshow. MC Daniel revelou que a propriedade se tornou seu maior investimento: "O mais luxuoso foi essa casa, foi cara, mas é a maior conquista da minha vida”, disse.

"Nos últimos dois anos, foi uma reviravolta bem grande. Não tinha R$ 20 na carteira para comprar um quilo de frango no mercado e hoje dou uma cadeira de rodas de R$ 14 mil. Pego uma criança no farol e faço compras no mercado de R$ 4 mil que não vai me fazer falta. Isso para mim é: eu venci", ele celebrou a mansão luxuosa, localizada em São Paulo.

Ao longo da entrevista, Daniel também falou sobre seus planos para o futuro: "Quero chegar aonde ninguém pensa em chegar. A prioridade é superar todos os meus números, abrir portas para o funk, quebrar o preconceito com tatuagem e música. Furar a bolha. Falar de Deus, fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas”, contou.

MC Daniel explica motivo para recusar beijo em fã:

Na última terça-feira, 21, MC Daniel usou as redes sociais para compartilhar um vídeo de um momento inusitado de seu último show. No registro, o cantor, que está vivendo um affair com uma influenciadora digital, aparece recusando pedidos de um selinho de uma fã e explica os motivos de um jeito bem-humorado; confira!