Três filhas de Tiririca posam juntas em clique raro e beleza impressiona: "Gatas"

Três filhas de Tiririca posam em clique e impressionam os seguidores do humorista; veja

Uma foto publicada nas redes sociais nesta quarta-feira, 2, gerou grande repercussão entre os fãs do humorista Tiririca. É que ele publicou uma foto das três filhas reunidas e encantou os seguidores com o poder de seus genes.

Na foto, aparecem Nanda,Florentina e Ery Mariano. Após a publicação, muitos fãs elogiaram a beleza do trio e deixaram mensagens elogiando as irmãs que são frutos de vários relacionamentos do ex-deputado federal.

"Três gatas", disse um. "Nossa, como elas são lindas", declarou outro. "Que perfeição", escreveu um terceiro. A mais jovem do humorista é inclusive filha de Nana Magalhães, atual esposa e conhecida também por sua beleza.

Recentemente, ele inclusive publicou uma mensagem com elogios para a amada. "Hoje estamos completando 25 anos de união. Minha companheira de vida, parceira, cúmplice, meu braço direito. Casamento não é fácil, ainda mais pra quem vive e trabalha juntos. Mas que Deus abençoe e proteja sempre nossa família", escreveu na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Florentina (@florentinaoficiall)

Rebateu críticas ao namoro

Recentemente, a esposa de Tiririca inclusive criticou os comentários envolvendo seu namoro."Conheci o Tiririca depois do sucesso A Florentina, ou seja, ele já era famoso, mas havia acabado de se separar do primeiro casamento e deixou tudo para os três filhos e a ex-esposa. Então, praticamente, a gente recomeçou, do zero e juntos", declarou ela que prosseguiu.

"Tem lugares que a gente chega e as pessoas perguntam: 'é a sua filha?' (risos). Mas não ligamos. Também perguntam por que eu estou com ele. Eu acho ele lindo, a personalidade, o jeito e o caráter dele são únicos. Ele é um cara humilde, que tem um coração maior do que ele. Que tira a roupa do corpo para dar para o outro...Além disso, ele é muito caseiro, adora estar em casa com a família e fazer churrasco", afirmou.