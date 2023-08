Transplantada, Patricia Fonseca avalia quadro de Faustão e critérios sobre espera: 'Urgência'

Em entrevista à CARAS Brasil, Patricia Fonseca avaliou quadro do Faustão, que passou por transplante de coração no último domingo, 27

Primeira triatleta transplantada de coração, Patricia Fonseca escreveu o livro Coração de Atleta, lançado em julho deste ano, que conta sobre sua trajetória. Durante entrevista ao vivo no Instagram da CARAS Brasil, ela avaliou quadro do Faustão (73), que realizou o mesmo transplante no último domingo, 27, e explicou critérios sobre a espera: "Urgência".

"O sangue B é mais raro e, inclusive, é o sangue do Faustão. Quando aparece um doador do sangue B, não tem tantas pessoas na fila desse tipo de sangue. É pouquinho se for parar para comparar com outras filas. Tinham mais ou menos uma 11 ou 12 pessoas e ele era o segundo da espera", compartilhou sobre o quadro do Faustão .

Patricia Fonseca também destacou que o tamanho e o peso da pessoa são importantes nos critérios de seleção para o transplante : "O coração de uma pessoa grande não vai caber em uma pessoa pequena, porque se colocar, não fecha a caixa toráxica, não cabe dentro do corpo. Crianças têm prioridade porque é difícil encontrar um coração pequenininho para caber na caixa toráxica delas. Sempre que aparece um coração pequeno, a prioridade é do transplante pediátrico e da criança que está esperando".

"O Faustão é grande, então se ele oferecer um coração, ele não serviria para pessoas que têm um porte físico, tamanho e peso menores. Não ia encaixar e ter cavidade toráxica para caber o órgão", acrescentou sobre o transplante do Faustão.

A triatleta ainda garantiu que a urgência de cada caso varia e que isso também interfere na lista de espera do transplante : "Um paciente que está conseguindo esperar em casa não está em critério de urgência, já se o paciente está precisando estar internado no hospital, ele tem prioridade".

Leia também: E agora? Entenda o que acontece com Faustão após a cirurgia