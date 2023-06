Topless, Carol Castro esbanja sensualidade ao cobrir somente o necessário em foto quente

Atriz Carol Castro cobre apenas o necessário em ensaio topless e arranca enxurrada de elogios

Neste último sábado, 3, a atriz Carol Castro decidiu arrancar suspiros de seus seguidores. Em suas redes sociais, a musa compartilhou um ensaio fotográfico para lá de sensual, no qual aparece fazendo topless, arrancando uma enxurrada dos internautas apaixonados pela perfeição da artista.

“SabadouW!”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Na foto em preto e branco, Carol aparece usando apenas uma calça listrada, sem blusa alguma. De topless, a atriz cobriu com seu braço apenas o necessário, exibindo suas curvas impecáveis e deixando a barriga negativa à mostra.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a artista. “Opa, sábado animado! Amo”, disparou um internauta. “Belíssima! Uma mulher simplesmente espetacular”, comentou mais um. “Gostosa”, exaltou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, carinhas de apaixonados, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Carol Castro.

Carol Castro é uma atriz de 39 anos de idade, nascida no dia 10 de março de 1984, na cidade do Rio de Janeiro. Muito conhecida por suas atuações em novelas, a primeira foi Mulheres Apaixonadas, que ganhou reprise feita pela TV Globo recentemente.

Carol Castro avalia personagem em Mulheres Apaixonadas: 'Não entendia'

"É muito curioso, porque Mulheres Apaixonadas foi minha primeira novela e Senhora do Destino foi a segunda. Eu comecei a fazer teatro com nove anos, então esse ano estou celebrando 30 anos de carreira, porque não era teatro de escolinha, era teatro no palco mesmo. Fiz algumas coisas de publicidade, atuei no filme O Caminho das Nuvens com 16, do Vicente Amorim", compartilhou a atriz de Mulheres Apaixonadas.

"Com 18 para 19, comecei a fazer televisão, e não entendia muito. Eu entendia de teatro, uma coisa ou outra de publicidade e estava aprendendo sobre cinema. Televisão eu aprendi fazendo. Além de ser muito nova e não ter tido contato com o meio antes, é engraçado, porque você vê uma atriz crua, uma atriz que está aprendendo e crescendo como profissional e como mulher", explicou Carol Castro sobre sua trajetória na TV.