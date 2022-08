Tom Cavalcante se despede de Claudia Jimenez: 'Morte chega sem avisar'

Após parceria no Sai de Baixo, Tom Cavalcante emociona com recado sobre a morte de Claudia Jimenez: 'Tua luz não se apaga'

O humorista Tom Cavalcante escreveu um recado carinhoso para se despedir da atriz Claudia Jimenez, que foi sua grande parceira de cena no seriado Sai de Baixo, da Globo. Os dois interpretar o divertido par formado por Ribamar e Edileuza. Ao receber a notícia da morte dela, o artista prestou uma homenagem comovente.

"Minha Amada Claudinha soube agora da sua partida! É sempre assim a indesejável da morte chega sem avisar. Estou profundamente triste e aqui parado escrevendo meu texto de despedida com lagrimas nos olhos e com aquela vontade enorme de te ligar, ouvir sua voz, rimos juntos como sempre para ao final vermos que tudo não passou de mais uma pegadinha daquelas que o Ribamar aprontava com a sua eterna Edileuza. Sei que não por isso falo por aqui!", disse ele.

E completou: "Você é parte da minha vida em valiosos e inesquecíveis momentos. Nossas vidas se cruzaram para meu orgulho e privilegio e tenho isso como sagrado. Tua luz não se apaga aqui ela simplesmente se move plena em luminosidade infinita. Gratidão amiga pelo impacto profissional de sucesso que causaste em minha vida e na vida de milhares! Te amo , receba meu afeto, meu beijo e descanse em paz! Deus de amor e bondade anjos de luz despertai-vos para a chegada da nossa Claudinha. Amém!".

Morte da atriz Claudia Jimenez

Neste sábado, 20, a atriz Claudia Jimenez morreu, aos 63 anos, no Rio de Janeiro. A artista estava internada no Hospital Samaritano, na Zona Sul do estado do Rio. A causa da morte não foi divulgada.

Ela havia passado por um processo de tratamento contra um câncer no tórax e já havia feito pelo menos três cirurgias no coração.

A atriz ficou muito conhecida por interpretar Dona Cacilda no humorístico Escolinha do Professor Raimundo, além de fazer sucesso com a personagem Edileuza em Sai de Baixo.