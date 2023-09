Tom Brady vetou perguntas sobre Gisele Bündchen em entrevista

Felipe Andreoli mostrou os bastidores do papo com Tom Brady, que até comeu um brigadeiro

Nesta segunda-feira, 18 , no "Mais Você"Felipe Andreoli revelou os bastidores da conversa com Tom Brady para Ana Maria Braga. O jornalista abriu o jogo e contou que a equipe do atleta impôs algumas restrições, entre elas pediu para que o jornalista não perguntasse sobre Gisele Bündchen, ex-esposa de Tom.

"É uma entrevista cercada de regrinhas. Ele vem com muita gente, uma assessoria muito grande. Uns dez, cinco minutos antes, eles olharam tudo na sala. Fotos, comida... Existe todo um 'pode, não pode'. Pediram para não falar da Gisele, mas ele acabou falando. Foi uma simpatia" , revelou Andreoli.

Na conversa, o jornalista mostrou fotos de quitutes brasileiros para que ele contasse se sabia o que era, o que despertou a memória do atleta e o fez falar sobre a família. Ao ver a fotos de brigadeiros, Tom acertou o nome do doce e contou:

"Em todos os meus aniversários lá em casa tinha brigadeiro, a Gisele fazia sempre para as crianças", recordou o ex-jogador de futebol americano, que até comeu um brigadeiro na entrevista. Ana Maria, então, mostrou um vídeo em que Gisele faz os docinhos para as crianças: "Viu, o Tom falou a verdade!", brincou Andreoli.

O ex-casal anunciou a separação em outubro do ano passado, após 13 anos de casamento. Segundo a modelo, ela e o atleta perceberam que tinham objetivos diferentes. O casal é pai de duas crianças: Benjamin Rein Brady, que está com 13 anos, e a caçula, Vivian Lake Brady, de 10.

Em outra entrevista, o astro abriu o jogo sobre seu relacionamento com os filhos após o divórcio com a modelo: “Acho que eu e a mãe deles fizemos um trabalho incrível, e vamos continuar fazendo isso. Nunca somos um produto finalizado. As crianças não são produtos finalizados. No final do dia, estamos aprendendo junto com eles. E tudo que você pode fazer é dar o seu melhor diante das oportunidades e desafios que tem. Todos nós temos desafios com os quais lidamos”.

