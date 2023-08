Tom Brady e nova namorada tiveram encontro discreto em lugar privado de restaurante

Ex-jogador da NFL Tom Brady e a modelo russa Irina Shayk estariam supostamente vivendo um romance

Parece que o romance está à todo vapor! O ex-jogador de futebol americano Tom Brady e a modelo russa Irina Shayk tiveram um encontro romântico em um restaurante japonês. Isso segundo o Page Six, que conversou com uma pessoa que estava no mesmo ambiente e deu detalhes do que os possíveis pombinhos fizeram.

Tom e Irina frequentaram o famoso Sushi Azabu, no bairro da Tribeca, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, no dia 28 de julho. “Eu estava jantando no balcão, quando terminava minha refeição, vi Tom Brady estava entrando”, revelou a fonte. O informante ainda completou que os funcionários do local escoltaram o ex-jogador para uma sala privativa.

Depois, quando a fonte estava do lado de fora do local, conversando com alguns amigos, a modelo russa entrou e foi levada exatamente para onde o sete vezes campeão da NFL estava. Brady estava simples, com uma camiseta, jeans e tênis, já Irina, mais produzida.

“Eles estavam apenas em seu próprio mundinho. Eles claramente não queriam estar perto de pessoas”, finalizou o informante do Page Six. Tom Brady ainda não assumiu nenhum relacionamento depois que terminou seu casamento com a modelo Gisele Bündchen, com quem teve dois filhos, Vivian e Benjamin. Já Irina é mãe de Lea, fruto de seu relacionamento com o ator Bradley Cooper.

Tom Brady está aposentado desde fevereiro deste ano. Com 45 anos de idade, o atleta é o grande recordista de títulos do Super Bowl, tendo conquistado sete ao total. Para se ter noção, nem mesmo um time inteiro da NFL tem mais títulos que o ex-quarterback.

Tom Brady se torna um dos proprietários de time inglês de futebol

Nesta última quinta-feira, 3, Tom Brady anunciou que agora faz parte do grupo de proprietários do Birmingham City, clube tradicional da Inglaterra, que atualmente está na segunda divisão. Segundo o clube, o astro será o presidente do Conselho Consultivo do Birmingham, que não compete entre os melhores na primeira divisão há mais de dez anos, sendo que a última vez foi na temporada 2010/11. Tom também se tornou um dos sócios do grupo de empresários americanos que controla o time.

“Birmingham City é um clube icônico com tanta história e paixão. E fazer parte do Blues é uma verdadeira honra para mim. O Birmingham é construído com trabalho em equipe e determinação e estou animado para trabalhar ao lado da diretoria, da administração e dos jogadores para tornar nosso clube incomparável”, disse Tom Brady. “Já fiz parte de algumas equipes incríveis e estou ansioso para aplicar minha perspectiva para criar o mesmo sucesso aqui em Birmingham”, completou o astro do futebol americano, através de um vídeo compartilhado em todas as redes sociais pelo clube inglês.

