Tom Brady se torna um dos proprietários de time inglês de futebol

Astro do futebol americano, Tom Brady assume parte minoritária de clube tradicional da Inglaterra

Se arriscando em novos esportes! O maior jogador da história do futebol americano, Tom Brady, decidiu sair da sua bolha e ir para o esporte vizinho e com mais visibilidade. O ex-marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, que está aposentado, anunciou nesta quinta-feira, 3, que agora faz parte do grupo de proprietários do Birmingham City, clube tradicional da Inglaterra, que atualmente está na segunda divisão.

De acordo com o clube, Tom Brady será o presidente do Conselho Consultivo do Birmingham, que não compete entre os melhores na primeira divisão há mais de dez anos, sendo que a última vez foi na temporada 2010/11. O astro da bola oval também se tornou um dos sócios do grupo de empresários americanos que controla o time.

“Birmingham City é um clube icônico com tanta história e paixão. E fazer parte do Blues é uma verdadeira honra para mim. O Birmingham é construído com trabalho em equipe e determinação e estou animado para trabalhar ao lado da diretoria, da administração e dos jogadores para tornar nosso clube incomparável”, disse Tom Brady.

“Já fiz parte de algumas equipes incríveis e estou ansioso para aplicar minha perspectiva para criar o mesmo sucesso aqui em Birmingham”, completou o astro do futebol americano, através de um vídeo compartilhado em todas as redes sociais pelo clube inglês.

Birmingham City é um dos clubes mais antigos do mundo, tendo sido fundado em 1875 e leva o nome de uma das principais cidades da Inglaterra. Porém, nesse tempo todo, a equipe nunca conquistou um Campeonato Inglês e seu título mais relevante foi na temporada 2010/11, na qual conquistou a Copa da Liga, mas acabou rebaixado da Premier League. Desde então, nunca mais voltou para a elite do futebol do país.

Tom Brady está aposentado desde fevereiro deste ano. Com 45 anos de idade, o atleta é o grande recordista de títulos do Super Bowl, tendo conquistado sete ao total. Para se ter noção, nem mesmo um time inteiro da NFL tem mais títulos que o ex-quarterback.

O Birmingham disse que Tom Brady vai emprestar a experiência ao clube, trabalhando como consultor de departamentos científicos. “Como presidente do Conselho Consultivo, Brady aplicará sua extensa experiência e especialização em liderança em vários componentes do clube, inclusive trabalhando ao lado do departamento de ciências esportivas para aconselhar sobre sistemas e programas de saúde, nutrição, bem-estar e recuperação. Além disso, Brady trabalhará em estreita colaboração com o Conselho e a equipe administrativa nos esforços de marketing global e na identificação de novas oportunidades de parceria comercial para o clube”, disse o clube, em uma nota oficial.