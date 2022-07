Tirullipa desabafa após busca da polícia em sua casa

Emotivo, Tirullipa fala sobre mandado de busca e apreensão de uma equipe de investigação em sua casa

O humorista Tirullipa (37) se pronunciou nas redes sociais sobre o fato de sua casa ter sido alvo de um mandado de busca e apreensão de uma equipe de investigação da polícia. Ele e a influenciadora Deolane Bezerra fizeram parte da ação na investigação de uma empresa para a qual ele prestou serviço há algum tempo. O artista apareceu emocionado nas redes sociais ao desabafar sobre o caso.

"Tenho 26 anos de carreira, e eu não duraria tantos anos se eu não usasse com a verdade e com a honestidade. O que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande. É fake news essa notícia de que tenho envolvimento com alguma coisa criminosa. Jamais! E nunca irei me envolver", disse ele, e completou: "Não tenho relacionamento com essa empresa. Quase um ano depois de eu ter feito esse job pontual, a polícia descobriu algumas coisas sobre essa empresa e veio atrás dos influenciadores que já prestaram serviço para essa empresa".

O artista ainda disse que teve alguns itens apreendidos na ação policial. "'Ah, Tirullipa, levaram algumas coisas suas?' Levaram algumas coisas minhas para o inquérito, já devolveram uma parte e já comprovei e provei tudo. Estou à disposição da Justiça. Eles sabem de tudo meu, tem tudo meu e graças a Deus pago meus impostos direitinho, trabalho muito e vendo alegria", declarou.

Por fim, Tirullipa agradeceu pelo carinho que recebeu desde que o assunto se tornou público. "Faço o povo feliz, vou continuar fazendo e tiro muita gente da depressão, mas fico um pouco chateado quando querem sujar o seu nome. A Justiça é de Deus. Queria agradecer a todos os amigos e fãs pelas mensagens. Antes de me pronunciar, muita gente mandou mensagem de apoio acreditando em mim sem eu falar nada. Obrigado. Eu quero dizer para vocês que preciso me recompor, dar um tempo e vou para o meu porto seguro que é minha família. Eu sou ser humano também. Eu sinto a pancada quando batem em mim. Preciso me recupera e me recompor para fazer vocês sorrirem", contou.

Leia a nota da equipe de advogados de Tirullipa:

“Em atenção ao que vem sendo vinculado na mídia acerca do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do humorista Tirullipa, a assessoria jurídica do artista informa que o mesmo não possui qualquer envolvimento com a empresa investigada por suposto crime contra economia popular e associação criminosa. Além disso, não configura como investigado no inquérito. Vale destacar que o artista realizou apenas uma ação de divulgação pontual e única, no ano de 2021, para a empresa investigada. Ressalta-se ainda, que todos os valores e itens apreendidos em sua casa são provenientes de seu trabalho, legalmente declarados e já estão sendo devolvidos ao artista, que segue contribuindo com a investigação e à disposição da Justiça", informaram.