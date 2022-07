Polícia vai até a casa de Tirullipa para busca e apreensão

Tirullipa recebe equipe de investigação da polícia em sua casa de Alphaville, diz colunista

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 10h03

O humorista Tirullipa (37) também foi alvo de um mandado de busca e apreensão em sua casa. Depois de policiais irem até a casa de Deolane Bezerra (34), uma equipe de investigação também esteve na casa do humorista na última quarta-feira, 13, informou o colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

De acordo com a publicação, a equipe de investigação foi até a casa dele em Alphaville, em São Paulo, e apreendeu alguns itens no local. A equipe de advogados do humorista emitiu uma nota oficial para informar que ele não é investigado no caso e que ele não possui vínculos com a empresa que está sendo investigada.

Leia a nota da equipe de advogados de Tirullipa:

“Em atenção ao que vem sendo vinculado na mídia acerca do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do humorista Tirullipa, a assessoria jurídica do artista informa que o mesmo não possui qualquer envolvimento com a empresa investigada por suposto crime contra economia popular e associação criminosa. Além disso, não configura como investigado no inquérito. Vale destacar que o artista realizou apenas uma ação de divulgação pontual e única, no ano de 2021, para a empresa investigada. Ressalta-se ainda, que todos os valores e itens apreendidos em sua casa são provenientes de seu trabalho, legalmente declarados e já estão sendo devolvidos ao artista, que segue contribuindo com a investigação e à disposição da Justiça", informaram.