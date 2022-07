Assessoria de Deolane Bezerra se pronuncia após a polícia ir até casa dela

Deolane Bezerra recebeu uma equipe de investigação em sua casa para cumprir ordem judicial de busca e apreensão

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 20h28

A influenciadora digital Deolane Bezerra (34) virou notícia nesta quarta-feira, 14, após o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, revelar que policiais foram até a casa dela para cumprir um mandado de busca e apreensão. A ordem foi executada nesta quinta-feira, 14.

Logo depois da repercussão do assunto, a equipe da assessoria jurídica de Deolane Bezerra se pronunciou e confirmou a visita da equipe de investigação. Eles informaram que a investigação foi até o local para coletar provas para um inquérito policial e que Deolane é elencada apenas como averiguada no caso.

Leia o comunicado completo da assessoria de Deolane Bezerra:

"A assessoria jurídica da advogada e influenciadora DEOLANE BEZERRA comunica que, no dia de hoje a influenciadora recebeu em sua residência a equipe de investigação do 27º DP, ao qual cumpriram a ordem judicial de busca e apreensão a fim de coletar provas para o inquérito policial que busca investigar diversos influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, a qual atua no seguimento de jogos e apostas esportivas on-line. Na determinação judicial, a Deolane Bezerra é elencada APENAS como averiguada, em decorrência de um suposto patrocínio da empresa investigada, em relação a uma festa que ocorreu em meados de 2021, não fazendo qualquer ligação de fato criminoso à influenciadora.

Cumpre esclarecer que, todos os contratantes da Deolane Bezerra passam por um rigoroso processo de avaliação de idoneidade da empresa/pessoa, bem como, sobre o crivo da legalidade do produto/serviço a ser divulgado pela influenciadora. Desta forma, seguimos tranquilos colaborando com as investigações e confiantes na lisura do processo judicial. Cumpre salientar que, repudiamos e tomaremos as providencias cabíveis contra qualquer tentativa de sensacionalismo que tentem vincular a imagem da Deolane Bezerra a condutas delituosas. Em observância a limitação do segredo de justiça para o apuratório, é o que temos no momento para explicitar", informaram.