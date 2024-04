Ticiane Pinheiro surge em clima de romance com Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro viajou para Campos do Jordão com o marido, o jornalista Cesar Tralli, e a filha do casal, Manuella

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais na tarde deste domingo, 7, para dividir um momento romântico com o marido, o jornalista da TV Globo Cesar Tralli.

O casal viajou para Campos do Jordão com a filha, Manuella, de quatro anos, e durante um passeio, eles trocaram um beijo apaixonado, registrado pela apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV.

Ao compartilhar a foto beijando o amado, e outro em que os dois posam sorridente com a herdeira, Ticiane se derreteu pela família. "Nosso final de semana repleto de AMOR", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de comentários elogiando o casal. "O amor está no ar. Casal lindo", disse uma seguidora. "O melhor casal do Brasil", afirmou outra. "Lindos demais", falou uma fã. "Felicidades para vocês hoje e sempre", desejou mais uma.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro defende Rafaella Justus de críticas por resultado de cirurgia

Recentemente, Rafaella Justus fez sua primeira aparição para exibir o resultado de sua cirurgia plástica. A adolescente, que passou por uma rinoplastia e correção de desvio de septo, apareceu em um vídeo com a família de forma discreta. No entanto, ela recebeu alguns comentários nas redes sociais e sua mãe, Ticiane Pinheiro, saiu em defesa da filha.

No Instagram, uma página de entretenimento usou uma foto mais antiga de Rafaella para compartilhar a novidade. Os seguidores, confundindo o clique com o depois da cirurgia, começaram a criticar o resultado do procedimento estético nos comentários. Alguns ainda apontaram que a adolescente deveria fazer outras operações.

Entre os comentários, Ticiane apareceu de forma discreta para deixar um elogio a sua primogênita, fruto do antigo casamento com Roberto Justus. Com muita elegância, a apresentadora explicou que a foto era antiga: "Linda demais, minha filha. Essa foto é de antes da correção", a comunicadora se derreteu e acrescentou um emoji de coração. Confira!