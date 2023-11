Ticiane Pinheiro manda recado sincero para Ana Hickmann após conflito: ‘Cada vez’

Apresentadoras do ‘Hoje em Dia’, Ticiane Pinheiro abre o coração em mensagem para Ana Hickmann após desentendimento com o marido

Nas redes sociais, nesta segunda-feira, 13, Ticiane Pinheiro compartilhou uma mensagem de apoio destinada a sua colega de trabalho, Ana Hickmann. A esposa do jornalista César Tralli expressou solidariedade em uma declaração para afirmar seu apoio à amiga, que enfrentou um desentendimento com seu marido, Alexandre Corrêa.

Através do stories do Instagram, Ticiane preferiu não comentar diretamente sobre o escândalo e manteve a discrição ao dividir um registro ao lado da apresentadora para mostrar que a amizade com a prevalece em meio ao momento difícil: “Te amo! Estarei sempre aqui para o que você precisar. Hoje é um novo dia e que assim seja”, iniciou.

Ticiane Pinheiro manda recado para Ana Hickmann - Reprodução/Instagram

Ticiane concluiu o recado com um conselho para a amiga com quem divide o palco na Record: “Um dia de cada vez e sempre para melhor”, ela finalizou a declaração. No feed, a loira ainda fez questão de dividir mais um registro em que aparece ao lado de Ana: “Estarei sempre aqui. Te amo”, ela reforçou a união em meio ao desentendimento.

Nos comentários, admiradores elogiaram a atitude de Ticiane e também prestaram apoio a Ana: “Amo a amizade de vocês!”, exaltou uma seguidora. “Muito importante seu apoio para ela nesse momento tão delicado”, disse outro. “Sei que Aninha vai contar com o seu carinho e em breve terá paz”, disse a mãe da apresentadora, Helô Pinheiro.

O que aconteceu com Ana Hickmann?

Para quem não acompanhou, Ana Hickmann se tornou assunto nas redes sociais no último final de semana ao ser revelado que ela teve um desentendimento com o marido, Alexandre Correa. Os dois tiveram um atrito na mansão do casal em Itu, no interior de São Paulo, e ela foi levada para uma delegacia para abrir um Boletim de Ocorrência.

Em nota, a assessoria da apresentadora confirmou os rumores: "Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade”, disseram.

A equipe de Ana ainda atualizou seu estado: “Está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", escreveram. Nesta segunda-feira, 13, a apresentadora demonstrou que está bem em sua primeira aparição em público após o ocorrido ao vivo no programa Hoje Em Dia.