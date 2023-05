Ticiane Pinheiro esbanja estilo e simpatia ao ser vista em aeroporto

A apresentadora Ticiane Pinheiro surgiu elegante e sorridente ao ser fotografada em aeroporto do Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 16, Ticiane Pinheiro esbanjou alegria e simpatia ao ser fotografada desembarcando em aeroporto no Rio de Janeiro.

A apresentadora do programa “Hoje em Dia” foi fotografada por paparazzis no aeroporto Santos Dumont, localizado no centro do Rio.

Ticiane apostou no estilo e na elegância ao surgir com um sobretudo bege por cima de uma camiseta preta lisa. A comandante do “Canta Comigo Teen” ainda usava calça jeans para complementar o look.

A esposa do jornalista César Tralli ainda sorriu e acenou para as câmeras enquanto desembarcava na capital carioca.

Fotos: Adão/AgNews

Fofura!

Neste domingo, 14, Ticiane Pinheiro espalhou fofura pelas redes sociais ao compartilhar um vídeo de sua filha Manuella no Dia das Mães.

No clipe fofo, Manuella surgiu com um violão cantando em inglês em homenagem à sua mãe para celebrar a data especial.