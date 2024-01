Ticiane Pinheiro e César Tralli aproveitam passeio com as filhas: 'Sendo feliz'

Em viagem em família para a Bahia, Ticiane Pinheiro e César Tralli aproveitam passeio com suas filhas, Rafaella Justus e Manuella Pinheiro Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro e o jornalista César Tralli aproveitaram um tempo de folga para curtir uma viagem em família. Nesta quarta-feira, 17, a comandante do Hoje em Dia, da Record, compartilhou alguns cliques do passeio em Itacaré, na Bahia.

Em seu perfil oficial do Instagram, a loira posou de vestido preto ao lado de seu marido. Na foto, suas filhas, Rafaella Justus, de 14 anos, fruto de seu antigo casamento com Roberto Justus, e Manuella Pinheiro Tralli, de 4 anos, de seu atual casamento.

"Sendo feliz com minha família linda em Itacaré", escreveu Ticiane na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se encantaram com o clique. "Lindos e muito amados", declarou um fã. "Família maravilhosa", disparou outro. "Queridos", disse mais um.

Outros não deixaram de notar a semelhança entre Rafaella e a mãe. "A Rafa está a cara da Tici", escreveu um internauta. "Família linda. A Rafa tá muito parecida com Tici", opinou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro celebra prêmio de seu marido, César Tralli

Em dezembro, César Tralli teve seu trabalho enaltecido ao ganhar a categoria de 'Melhor Jornalista do Ano' na premiação Melhores do Ano, do Domingão do Huck. Em seu discurso, ele homenageou sua esposa, Ticiane Pinheiro, e suas filhas, Rafaella e Manuella.

"Quero fazer um agradecimento especial à minha mulher, a Ticiane, e às minhas duas filhas, a Rafaella e a Manuela, que são as três mulheres da minha vida, que me motivam, que me compreendem e que entendem o amor que tenho pela profissão", disse o jornalista em seu discurso.

Em retribuição, Ticiane Pinheiro publicou uma linda homenagem para o marido nas redes sociais. Em seu Instagram, ela compartilhou uma linda foto dos dois com o prêmio em mãos e celebrou a conquista.

"Meu marido é o 'MELHOR JORNALISTA DO ANO'!!! Quanto orgulho meu amor, quanta luta. Só a gente sabe o quanto você se dedica, o quanto você ama essa profissão e o quanto você merecia esse prêmio. Parabéns e obrigada por nos homenagear no seu discurso, mas quem merece todas as homenagens hoje é VOCÊ!Te amamos MUITO. Beijos, Tici, Rafa e Manu. Sua mãezinha com certeza está vibrando lá no céu com esse prêmio", escreveu a apresentadora.