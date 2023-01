Tiago Ramos abre o jogo sobre relação com mãe de Neymar: 'Ótima'

O ex-A Fazenda Tiago Ramos abriu o jogo e admitiu ter passado o ano novo com Nadine, que é a mãe de Neymar Jr

Tiago Ramos (25) revelou que passou a virada do ano na casa da ex-namorada, Nadine Gonçalves (55), em São Paulo. O modelo e a mãe de Neymar tiveram um relacionamento cheio de polêmicas em 2020, e, segundo ele, hoje são apenas bons amigos.

O ex-A Fazenda, no entanto, negou que os dois tenham a intenção de reatar o relacionamento e disse que a ex é apenas uma grande amiga: "Hoje tenho ela como amiga, inclusive, beijos. Passei o réveillon com ela, mas não teve flashback. Não teve porque é uma relação que só nós dois... precisaria conversar muito e, no momento, prefiro seguir solteiro. Posso, sim, ter amizade, mas no momento não dá”, comentou o ex-fazendeiro uma uma possível volta.

"Tenho uma relação ótima com ela. Minha mãe sabe, meus amigos sabem... Então, não vou deixar para trás uma pessoa que me ajudou lá no começo e me aceitou do jeito que eu estava, quando eu me mantinha com pouca coisa" continuou Tiago, em entrevista ao Podgether.

Durante o papo, Tiago revelou que não se incomoda mais em ser chamado de "ex-padrasto de Neymar". O modelo ainda afirmou que depois da sua participação no reality, a sua vida finaceira está mais estável, mas que não esquece do apoio de Nadine quando precisou.

"Hoje, como eu consigo ter meu trabalho, eu faço publicidade. Graças a Deus eu ganho muito bem por mês com a publicidade. Eu não vou deixar para trás, acho que eu tenho que estar próximo, sim. É uma pessoa que eu tenho sentimentos e não tenho vergonha de falar isso”

Tiago ainda comentou sobre o que acha das críticas pela diferença entre o modelo e a mãe do camisa 10 da seleção brasileira: “Inclusive, quem fala muito sobre isso aí: 'ah, que é maluco...' é maluco nada. se a mulher tem a idade que tem e sabe o que ela quer, ela faz o que ela quiser. Eu gosto de coroa mesmo" disse tiago.