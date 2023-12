Tiago Abravanel faz balanço de 2023: 'Ano para plantar sementes'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago Abravanel ainda celebrou os 30 anos da revista e relembrou quando completou a marca em sua trajetória pessoal

Tiago Abravanel foi outra grande estrela que esteve na festa de 30 anos da CARAS Brasil nesta segunda-feira, 4. Em entrevista, ele fez um balanço do ano de 2023, contou novos planos para 2024 e ainda relembrou quando completou a idade em sua trajetória pessoal: "Ano para plantar sementes".

"A impressão que me dá é que o ano de 2023 foi o mais rápido da minha vida", começou Tiago Abravanel . "Parece que foi ontem que começou o ano e já acabou, foi bizarramente rápido. Minha sensação é de que foi um foguete, eu nem lembro de quando começou."

O cantor e ator ainda faz mistério ao dizer que prepara muitas novidades para o ano que vem. "Tem um balanço, graças à Deus, positivo, com muitas histórias e muita coisa nova vindo aí. 2023 foi o ano para plantar as sementes e colher em 2024."

Leia também: Christiane Torloni recorda seus 30 anos: 'Década de ouro'

Hoje, aos 36 anos, ele conta que, apesar de a marca dos 30 ser importante a celebrou como qualquer outro aniversário. "Mais um ano de celebração, todo ano para mim é importante. Os 30 parecem que tem um peso, mas eu não senti esse peso não."

Por fim, o artista ainda celebra sua longa trajetória ao lado do veículo de imprensa, e agradece o carinho que sua família sempre recebeu. "Eu praticamente nasci na CARAS. Eu tinha 6 anos quando começou. A história da minha família está toda contada ali."

"Eu lembro como se fosse ontem a capa da Xuxa com a Sasha. São muitas histórias, com muito carinho e muito respeito. Quando eu falei pela primeira vez do meu relacionamento com o Fe [Fernando Poli] e a CARAS recebeu a gente com o maior carinho e o maior amor, então eu sou eternamente grato", completou ele, momentos antes de subir ao palco no show de Daniela Mercury.

A CARAS Brasil celebrou seu aniversário de 30 anos com uma festa repleta de famosos no Teatro B32, em São Paulo. Além de Tiago Abravanel, nomes como Ticiane Pinheiro, Zezé di Camargo, Nívea Maria, Adriane Galisteu, Bianca Rinaldi, Henrique Fogaça, Thierry e outros estiveram presentes.

A noite contou com um show da cantora Daniela Mercury que, neste ano, também celebra os 30 anos de lançamento de seu disco O Canto da Cidade. Diversos famosos e celebridades prestigiaram a apresentação da artista, que estava acompanhada de sua esposa, Malu Verçosa.

CONFIRA VÍDEO DE TIAGO ABRAVANEL DURANTE A FESTA DE 30 ANOS DA CARAS BRASIL: