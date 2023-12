Christiane Torloni recorda seus 30 anos: 'Década de ouro'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Christiane Torloni resumiu seu ano de 2023 e ainda recordou a época em que tinha 30 anos

Christiane Torloni (66) foi mais uma estrela que esteve na comemoração dos 30 anos da CARAS Brasil nesta segunda-feira, 4. Em entrevista, a grande atriz recordou os seus 30 anos e ainda refletiu sobre o fim do ano de 2023.

"Foi uma década de ouro", começa ela sobre os seus 30. Na época, Christiane Torloni estrelou novelas e séries como Corpo Santo, Kananga do Japão, Araponga, O Bispo do Rosário, As Noivas de Copacabana, A Viagem, Cara & Coroa e encerrou a década no Sai de Baixo, participando do episódio As Mulheres Preferem os Loiros.

A artista ainda refletiu sobre o ano de 2023, e celebrou a reta final com bons desejos para o próximo ano. "Quem conseguiu chegar até o final do ano vivo está muito bem. Agora o negócio é encarar 2024 com muita alegria e gratidão."

Quanto ao aniversário da revista, ela contou estar animada e agradecida pelo convite. "Estou feliz [de estar aqui]. É um clima bem de Natal, essa celebração, todo mundo bonito, de branco... e encontrando ótimos amigos. A CARAS passou por muitas fases."

A CARAS Brasil celebrou seu aniversário de 30 anos com uma festa repleta de famosos no Teatro B32, em São Paulo. Além de Christiane Torloni, nomes como Ticiane Pinheiro, Zezé di Camargo, Nívea Maria, Adriane Galisteu, Bianca Rinaldi, Henrique Fogaça, Thierry e outros estiveram presentes.

A noite contou ainda com um show da cantora Daniela Mercury que, neste ano, também celebra os 30 anos de lançamento de seu disco O Canto da Cidade. Diversos famosos e celebridades prestigiaram a apresentação da artista, que estava acompanhada de sua esposa, Malu Verçosa.

CONFIRA VÍDEO DE CHRISTIANE TORLONI DURANTE A FESTA DE 30 ANOS DA CARAS BRASIL: