Tiago Abravanel é vítima de assalto e faz alerta na web: ''Pode ser golpe''

Ator e cantor Tiago Abravanel conta que foi assaltado e avisa sobre golpes após criminosos terem levado seu celular

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 11h38

O ator e cantor Tiago Abravanel (34) usou as redes sociais para anunciar que foi vítima de assalto na manhã desta sexta-feira, 07.

Nos Stories de seu Instagram, o famoso, que participou do Big Brother Brasil 22, revelou que foi assaltado e que os bandidos levaram seu celular. O neto de Silvio Santos (91) aproveitou para fazer um alerta aos seguidores caso recebam mensagens dos golpistas.

"Pessoal, fui assaltado e tive o meu celular roubado! Está tudo bem! Então se você receber qualquer mensagem minha pode ser golpe, não responda", escreveu Abravanel, que mora com o marido, Fernando Poli (37), em São Paulo.

Confira o post de Tiago Abravanel sobre assalto:

Tiago Abravanel se casa no civil com Fernando Poli

Tiago Abravanel está oficialmente casado! Ele se casou no civil com o produtor Fernando Poli no início do mês de setembro. A celebração aconteceu no apartamento do casal na cidade de São Paulo com a presença de amigos e familiares. Os dois devem realizar uma festa de casamento no dia 11 de outubro.

Nas redes sociais, os noivos compartilharam alguns momentos da festa com os fãs. "Hoje é um dia muito especial nas nossas vidas", disse Fernando. E Tiago completou: "Hoje a gente vai oficializar a nossa união. Ainda não é a festa, é só uma parte burocrática. A gente está muito feliz, a gente reuniu uma parte dos padrinhos, nossa família, nossas irmãs, nossos pais, e a gente está muito feliz de estar aqui em casa vivendo esse momento".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!