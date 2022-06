Thiaguinho mostra encontro com Vinicius Jr: "Um prazer estar contigo"

O cantor Thiaguinho postou um clique com Vinicius Jr e deixou um recado especial para o jogador

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 15h41

Thiaguinho(39) usou as redes sociais nesta segunda-feita, 27, para mostrar um encontro com Vinicius Jr (21).

Em seu perfil no Instagram, o cantor surgiu abraçado com o jogador de futebol do Real Madrid e deixou um recado carinhoso para o atleta.

"Sempre um prazer estar contigo, @vinijr!!! Conte sempre comigo pra celebrar sua vida, suas conquistas… E com minha torcida sincera e carinhosa!!!", afirmou o artista.

E completou: "Que seu ano seja mais espetacular ainda! Muleke do bem demais… Merecedor! Feliz demais em te ver VOAR! Voa, Neguin!".

20 anos de carreira

Na última quarta-feira, 15, Thiaguinho recebeu os familiares e amigos em um show para celebrar os 20 anos de carreira, em São Paulo.

O evento que tinha como tema 'gala', traz a gravação do DVD Meu Nome é Thiago André, que marca a jornada de do cantor no mundo da música. A gravação aconteceu no Teatro Bradesco, em São Paulo e o repertório contou com músicas de outros compositores e intérpretes que marcaram momentos importantes da trajetória do artista.

Confira: