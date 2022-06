Thiaguinho comemora 20 anos de carreira com show de gala ao lado de Carol Peixinho, família e amigos

Celebrando os 20 anos de carreira, Thiaguinho deu um show especial no estilo 'gala'

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 08h38

Na última quarta-feira, 15, o cantor Thiaguinho (39) recebeu e amada, Carol Peixinho, família e amigos em um show para celebrar os 20 anos de carreira, em São Paulo.

O evento que tinha como tema 'gala', traz a gravação do DVD Meu Nome é Thiago André, que marca a jornada de Thiaguinho no mundo da música.

A gravação aconteceu no Teatro Bradesco, em São Paulo e o repertório contou com músicas de outros compositores e interprétes que marcaram momentos importantes da trajetória de Thiaguinho.

E a produção para a gravação esteve a tood vapor, Thiaguinho se apresentou em um palco grandioso que lembra as escadarias dos musicais da Broadway e emocionou o público com uma orquestra completa e sua banda.

"Durante esses meus 20 anos de carreira, enfrentei de tudo. Muitos 'nãos', preconceitos, jornadas de trabalho que me deixavam só na estrada e me privaram de estar com meus familiares e amigos e problemas de saúde. Mas nada disso me fez desistir do sonho. Eu venci e sou muito feliz por isso. Graças a Deus e a todos que estão aqui nesta noite", disse Thiaguinho, emocionado.

Entre os convidados, além de Carol Peixinho, também marcaram presença os pais do cantor, Glória e João, e a irmã, Ellen.

Tiago Abravanel, Douglas Silva, Kaká e Carol Celico também estiveram entre os convidados da noite especial de Thiaguinho.

Veja as fotos da gravação do DVD:

