Thiago Arancam, um dos maiores tenores da atualidade, relembra início: ‘Muitas provações’

Nesta sexta-feira, 23, ele inova com o lançamento da música Aquela Alegria, em parceria com o baiano Durval Lelys, em que batiza de ‘Operaxé’

Thiago Arancam (42), considerado um dos maiores tenores da atualidade, resolveu inovar e lançou nesta sexta-feira, 23, a canção Aquela Alegria, em parceria com o baiano Durval Lelys (66), onde o carnaval e o clássico se encontram, resultando no ‘Operaxé’, segundo o artista. Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, ele fala sobre a novidade e conta um pouco da sua história na música clássica, que não foi nada fácil para um brasileiro, natural de São Paulo. ‘Muitas provações’, afirma.

O artista começou os estudos no Brasil, na Escola Municipal de Música de São Paulo. É Bacharel em canto erudito pela Faculdade de Música Carlos Gomes, também SP, e formado em canto lírico pela Academia de Canto Lírico do Teatro Alla Scala, de Milão. Já se apresentou nos principais teatros do mundo, em mais de 40 países. Hoje, é considerado um dos maiores nomes da música clássica da atualidade.

“Tive a grata felicidade de percorrer mais de 40 países, podendo levar minha arte, meu talento, o mundo afora e isso, muito jovem. Fui um tenor que já aos 20 anos de idade estava desbravando palcos internacionais e acredito que isso tenha me dado a notoriedade e a felicidade de poder estar sendo conceituado como um grande talento e de estar me destacando no meio de tantos grandes outros talentos e grandes tenores”, diz.

“É uma grande felicidade poder ter esse reconhecimento, mas eu continuo sempre aquele mesmo rapaz, aquela mesma pessoa e o mesmo artista que busca sempre estar se renovando, se autodescobrindo, inovando e quebrando paradigmas dentro de uma área que, muitas vezes, parece muito longe da realidade popular, mas que na verdade é o berço de toda a nossa musicalidade”, completa.

Thiago confessa que foi difícil chegar aonde chegou. “Nada é tão fácil quanto parece, mas sempre soube onde eu queria chegar. E desde muito pequeno, vim construindo na minha cabeça, no meu esforço e na minha preparação o caminho que eu sigo trilhando até os dias de hoje. Foram grandes momentos de dificuldade, como a adaptação com a Europa, a mudança de país, por exemplo. O reconhecimento internacional veio ao longo de muitas provações, nos quais eu precisei mostrar o meu talento, seja nos testes ou nas óperas interpretadas nos grandes palcos”, relembra.

“Mas, sempre usei como motivação, qualquer dificuldade e qualquer obstáculo. Sempre mentalizava que nada é impossível e se eu tenho uma barreira, certamente eu vencerei de forma fácil e poderei passar isso de forma tranquila, confiando muito em Deus, pedindo que Ele deixe que eu possa cantar para alegrar que seja uma ou 1.000 pessoas. Acredito que Ele me ouviu e tem me ouvido e me dá sempre essa possibilidade de jamais desistir e ir atrás dos meus sonhos”, emenda.

A música clássica parece ser um dos gêneros musicais mais distantes da vida cotidiana do brasileiro, mas o artista garante que cada vez mais ele vem ganhando espaço. “O mercado da música clássica, como um todo, vem ganhando bastante espaço. Temos grandes iniciativas no Brasil, grandes talentos que se destacam seja na música instrumental, no canto, na dança e tantas outras artes clássicas. Vejo esse movimento muito maior nos dias de hoje, do que há 25 ou 30 anos atrás, quando eu propriamente comecei a me interessar pelo gênero. Temos iniciativas como a construção de novas orquestras, ações de bilheterias gratuitas para que as pessoas possam conhecer os espetáculos, além de outras grandes atividades”, fala.

O tenor ainda está desenvolvendo projetos voltados à música clássica. “Desde quando voltei ao Brasil, venho desenvolvendo projetos nessas frentes para que cada vez mais a música possa ser conhecida. Tenho um projeto que chama ‘A arte de Encantar’, que é socioeducacional e musical, no qual através da literatura as crianças aprendem o que é a música clássica e a música erudita e tenham acesso a este estilo musical”, conta.

O INÍCIO DE TUDO

Desde muito cedo, Thiago Arancam começou a cantar em um coral infantil, em São Paulo, sua cidade natal. “Ali, aprendi grandes músicas internacionais e do nosso repertório brasileiro. Mas, algumas canções italianas se destacavam na minha infância e a minha voz tinha a tendência de seguir a linha da impostação e o canto lírico. Foi através do descobrimento dessas músicas de forma quase intuitiva, que eu comecei a “me ver tenor”. Vivia um momento de uma transformação vocal, onde eu mudaria o registro vocal de sopranino (criança cantora) para começar o registro do tenor masculino agudo. Na época, estava com cerca de 13, 14 anos, já estava imerso nesse repertório, com o dom desenvolvendo, os agudos vindo e a voz amadurecendo”, relembra.

PARCERIA COM DURVAL LELYS

Thiago acaba de mostrar que é possível unir a ópera e o axé, tanto é que ele brinca ao dizer que nesta sexta-feira surge no mercado brasileiro o “Opraxé”, por meio do lançamento da música Aquela Alegria, em parceria com o baiano Durval Lelys.

“Estou muito feliz hoje em poder lançar uma música inédita, de autoria minha e do Durval, criando um novo gênero musical que é a “Óperaxé”, a junção do axé music com a ópera. É um prazer de estar interpretando esse single, junto com o Durval e temos o Olodum, abrilhantando com uma participação especial com os batuques e os ritmos do Olodum reconhecidos mundo afora”, diz.

“A expectativa é muito grande, porque é uma música que abraça os dois mundos, com uma mensagem muito bonita e positiva: “Aquela Alegria, que contagia vai fazer você muito mais feliz”. A felicidade e alegria contagiante numa canção muito positiva e que vai ser atemporal. Com certeza, uma canção que vai ficar para a história das nossas vidas”, continua.

O tenor ainda rasga elogios ao amigo Durval Lelys, que foi um de seus ídolos na infância. “Ele é um grande gênio da nossa música brasileira, um artista incrível, o ‘rei do axé music’. O ‘Durvalino’, uma pessoa que admiro há muito tempo. Tenho passagens ainda na minha infância, quando acompanhava as micaretas aqui mesmo em São Paulo, atrás do trio, mas eu não o conhecia até então. Para minha felicidade, através do desenvolvendo a minha carreira, fui convidado em 2019 para gravar o hino da Santa Dulce dos Pobres em Salvador e na ocasião ele estava na direção musical. Acabei o conhecendo e ali começou uma relação de amizade e admiração artística ainda maio”, conta.

“Em 2022, nos encontramos em Recife e num almoço, papo vai, papo vem, no final do encontro soltei um mantra que me acompanha há muito tempo: “Aquela Alegria”. Então, ele virou para mim e disse: isso dá uma música! Começamos a conversar sobre isso, criamos um grupo de trabalho e sentamos um belo dia em Salvador para fazermos a composição dessa música, que considero atemporal e que traz uma mensagem muito bonita e transmite esse estado de alma que é ‘aquela alegria, que contagia e vai fazer você e todo mundo muito mais feliz’”, completa.

CONSELHO AOS FUTUROS TENORES

Para finalizar, Thiago Arancam manda uma mensagem especial a aqueles que sonham em seguir os mesmos passos do tenor. “Dou um conselho, em primeira pessoa, sobre aquilo que eu vivenciei: sou um menino que saiu do centro de São Paulo, onde nunca tinha ouvido falar de ópera, música clássica, de canto lírico ou de grandes tenores. Mas, tive uma possibilidade na escola, cantando no coral infantil, de conhecer esse mundo e a partir dessa possibilidade, vi meu sonho nascer e jamais desisti dele, por mais longe que fosse alcançá-lo. Sonhava ir para fora do Brasil, cantar em grandes palcos, desbravar o mundo. Eu sabia onde eu queria estar, então eu fui atrás dos meus estudos, fui bastante curioso, perguntava muito e, na medida do possível, ia atrás de informações sobre o gênero. Hoje, o acesso é muito melhor via internet e tantos meios de comunicação, mas, na minha época, tínhamos só o famoso sebo, onde eu ouvia os discos de grandes cantores de óperas”, destaca.

“Por tudo isso, o conselho maior é jamais desista do sonho, siga firme e forte. Dê um passo de cada vez, porque o caminho é o que nos deixa feliz e, obviamente, a chegada - o então ‘Traguardo’(como se fala italiano). Temos que viver cada dia, cada nova conquista, cada passo, uma nova vitória. Se aprimore constantemente, seja feliz a cada dia, com certeza, você chega lá!”, encerra Thiago.