Theo Lima: como está filho de 9 anos de Sandy que é criado como anônimo

Veja como como está filho de 9 anos de Sandy; pequeno faz raríssimas aparições ao lado do agora ex-casal

O fim do casamento entre Sandy e Lucas Lima não deve prejudicar o filho, Theo. Apaixonados pelo pequeno que está 9 anos, os dois já deixaram claro que ele seguirá como prioridade.

"A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também.E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido", disse ela no desabafo que publicou nas redes sociais.

A artista inclusive fez uma rara aparição ao lado do pequeno agora em setembro, quando o casal viajou com o filho para a França. Na ocasião, eles inclusive visitaram um parque temático. “Nunca tinha ido e sempre quis ir! Me lembro quando eu era piá e inaugurou, a gente ainda chamada de Euro Disney! E era um mistério! Mas que rolê campeão! É muito tri e bem diferente das outras, baita passeio! Dia muito tri”, afirmou Lucas Lima na ocasião.

PEQUENO FOI CRIADO COMO ANÔNIMO

Vale lembrar que Sandy e Lucas Lima criam o pequeno longe da fama e dos holofotes. Recentemente, ela explicou porque o casal mantém o pequeno fora dos holofotes. “Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: 'Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto'. É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, afirmou ela durante aparição no Quem Pode, Pod.

FILHO TEM HABILIDADES ARTÍSTICAS

Durante a conversa, ela também disse que o pequeno é muito parecido com o cantor. “Ele toca guitarra, adora bateria, é super musical. E ele é nerd como o pai dele, gosta de Star Wars, Guardiões da Galáxia, trilha de filme... ele é muito musical. Hoje, ele fala que quer ser cantor, guitarrista. Pergunta se ele faz aula de alguma coisa? Não faz! Não quer fazer aula de piano e a mãe não insiste. E agora ele está gostando de tocar flauta porque está aprendendo na escola e a aula favorita dele é a aula de música”, relatou.