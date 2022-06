Thais Fersoza mostra bolo de aniversário da filha para festa na escola

Thais Fersoza relembra as fotos das festas de aniversário da filha e mostra bolo para comemoração na escola

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 12h43

A atriz Thais Fersoza encantou seus seguidores ao revelar que comemorou o aniversário da filha mais velha, Melinda, com uma festa na escola da menina. Ela e o marido, o cantor Michel Teló, posaram com a herdeira antes da hora de ir para a escola.

O trio posou seguindo um bolo de aniversário decorado com o tema da princesa Cinderela. Além disso, Thais também relembrou as fotos dos aniversários anteriores da filha.

Melinda só vai comemorar a nova idade em agosto, mas a família já começou as celebrações. "Meu amorzinho… minha Tutu.. essa semana foi dia de celebrar o aniversário (a data mesmo é 01/08) dela com os amiguinhos da escola! Ela estava em êxtase! Coisa mais linda!!!! #Tbt #TbtFersoza atrasado dos aniversários dessa menininha do coração gigante e do olhar doce que me surpreende a cada dia! E se Deus quiser (e Ele quer!) esse ano faremos uma festa linda pros dois! Juntinhos!!!", disse ela.

Álbum de fotos de Thais Fersoza sobre o aniversário da filha, Melinda: