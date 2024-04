‘Tenho muita consciência das coisas que digo’, declara padre Patrick sobre fama na internet

Padre Patrick alcançou seis milhões de seguidores no Instagram com respostas divertidas. Em entrevista à CARAS Brasil, o religioso conta como tudo começou

Com mais de seis milhões de seguidores no Instagram, padre Patrick Fernandes (34) ganhou fama no País ao responder perguntas curiosas dos fiéis com muito bom humor, por meio da rede social. Nascido no interior do Espírito Santo, em Santo Antônio do Canaã, o religioso se dedica ao sacerdócio há 11 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, ele conta como surgiu a ideia de atrair fiéis com a ajuda da internet, explica sua decisão e desabafa: "Tenho muita consciência das coisas que digo".

A conexão com a web e o humor veio durante o lockdown provocado pela pandemia de Covid-19, que também fechou as igrejas. Com isso, a internet se tornou um canal de diálogo com os fiéis da Paróquia São Sebastião em Paruapebas, no Pará, onde celebra missas atualmente. Patrick começou a abrir a caixinha de perguntas dos stories do Instagram para tirar algumas dúvidas dos fiéis de forma bem humorada e viralizou.

Há 11 anos como padre, passou oito deles no anonimato. “Mas fazendo deste lugar que estou hoje, o lugar mais importante da minha vida porque foi aqui que Deus me colocou, e esse seria o melhor lugar para mim, me doando, o que continuo fazendo. A internet, depois, foi um acréscimo, uma vontade de Deus – não sei bem se foi vontade de Deus, mas aconteceu (risos) – que permitiu que eu lançasse as redes para águas mais profundas, para outras pessoas me conhecerem”, diz Patrick.

“É claro que me conhecem de forma muito limitada, não tem como me conhecer. Aí, vem os heters, as pessoas que não entendem, talvez, porque não me conhecem e me enxergam de forma superficial. E quando a gente vê somente de forma superficial, tende ao julgamento, a levantar hipóteses, que na maioria das vezes não são reais. Então, vejo isso como uma responsabilidade grande, tenho muita consciência daquilo que falo, das coisas que digo porque sei que podem influenciar pessoas. E vejo o humor como uma ferramenta para atrair, mas preciso ter algo que possa preencher de verdade o coração. Se eu ficasse somente no humor, seria uma figura caricata, um palhaço, não iria além”, emenda.

Padre Patrick revela que sempre gostou de estar no meio de pessoas e encontrou no sacerdócio o seu propósito. “Vive no meu coração a necessidade de ser útil, acho que isso define o meu ministério. Sempre tive um certo pavor de viver a minha vida de qualquer forma. Me preencho a partir do momento em que sou luz na vida de alguém, quando consigo ajudar alguém. O sacerdócio vem por acréscimo, é uma vocação de vida que veio muito antes de eu pensar em ser padre, já me via dessa forma, como uma pessoa boa, que queria ajudar a fazer esse mundo um pouco melhor, e o sacerdócio veio por acréscimo”, fala.

“Antes mesmo da internet, sempre fiz uma paróquia muito viva, uma igreja viva, de muitos jovens, casais, adolescentes (...) Então, nunca tive esse problema, por exemplo, que escuto muito falarem: 'Ah, não tem jovens na igreja'. Não, muito pelo contrário, porque a minha igreja é cheia deles, de adolescentes, de casais, graças a Deus. Sempre entendi que eu precisava falar a linguagem deles. É fazer um esforço mínimo - aquilo que o Papa Francisco disse logo no início de seu pontificado para os padres, inclusive: ide ao encontro das ovelhas - então a gente tem que ter a sensibilidade do movimento, de ir até ao encontro e tudo mais”, finaliza o religioso.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA