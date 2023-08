Padre Patrick Fernandes revela qual é o seu salário na igreja

Saiba qual é o salário do padre Patrick Fernandes na igreja e o que ele faz com o dinheiro

O padre Patrick Fernandes é um sucesso na internet com seus vídeos divertidos com conselhos para os seguidores. Agora, ele acaba de viralizar com um vídeo dele contando qual é o seu salário na igreja.

O padre contou que recebe dois salários mínimos e usa o dinheiro para pagar suas viagens. A revelação foi feita em uma entrevista dele com a apresentadora Daniela Albuquerque, da RedeTV!. “A gente chama de côngrua, porque não existe termo trabalhista entre padre e igreja. Cada Diocese define o valor, eu sou da Diocese de Marabá, estado do Pará, e recebo dois salários mínimo”, disse ele.

Então, ele contou que o salário dá para ele fazer tudo o que deseja, porque não paga aluguel, já que vive na casa da igreja. Por isso, ele usa o salário para pagar suas viagens durante as férias.

Padre Patrick conta que já sofreu críticas

Recentemente, Padre Patrick Fernandes participou do podcast da Contigo! e falou que já sofreu preconceito de outros religiosos por causa de seus vídeos na internet. "Eu sofri e ainda sofro, acho que bem menos hoje. Tem muito mais pessoas que me amam, mas sempre tem uns que estão ali para criticar mesmo, e críticas pesadas. O hater religioso é o pior, ele é pesado, tem um discurso condenatório, de julgamento. Uma coisa é um hater que não fala em nome de Deus. As pessoas em nome de Deus fazem horrores, até guerra. Em nome de Deus aquela pessoa acha que está sendo um legislador da fé e faz um inferno na vida de alguém", disparou Padre Patrick.

Ele ainda contou que a denúncia realizada por outro sacerdote doeu, pois ainda precisa trabalhar seu emocional para lidar com críticas e comentários negativos. "Eu ainda não cheguei na maturidade de 'isso não me atinge'. Então me atinge muito mesmo.", revelou ele