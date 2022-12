Tays Reis revela dificuldades da maternidade e anuncia planos para 2023

Com diferentes desafios após virar mãe, Tays Reis contou à CARAS que pretende investir em sua carreira musical no próximo ano

Tays Reis (27) revelou as dificuldades enfrentadas na maternidade após o nascimento de Pietra (5 meses). A bebê é fruto do relacionamento da cantora com Biel (26). O casal iniciou o relacionamento enquanto participavam do reality show A Fazenda 12 e já protagonizaram diversas polêmicas. Após o nascimento da filha, Tays afirmou que é preciso se dedicar muito à menina, que depende totalmente dela. Além disso, a compositora anunciou que investir em sua carreira musical está entre seus planos para 2023 .

A artista declarou que a maternidade a transformou e uniu ainda mais sua família. "Hoje eu estou tão madura para ouvir. Antigamente eu não ouvia a opinião das pessoas. Então eu acho que isso me transformou mesmo e eu amadureci. Para você ouvir as pessoas você tem que estar no seu período maduro da vida, de ouvir mesmo, de colocar o pé no chão", confessou ela em entrevista à Caras.

Para Tays, conciliar a maternidade com sua carreira tem sido desafiador. É preciso enfrentar o cansaço para conseguir planejar e dar um futuro à Pietra, que é dependente dela.

Após o lançamento do álbum "Raízes" neste ano, a cantora planeja investir cada vez mais na sua carreira como cantora. O projeto a fez se reconectar com a música depois de um longo período longe após o reality show e seu casamento. Para 2023 seu objetivo é literalmente voltar às suas raízes, com músicas voltadas para o arrocha e que façam seu público dançar e que possa verdadeiramente se conectar com as pessoas.

"Sempre compus muito, 'Metralhadora' é uma composição minha… Então sempre fui muito apaixonada por música e vou voltar a fazer arte, envolver dança, pessoas, clipe de rua. Eu sou muito povão, se você for no meu show, eu converso mais do que canto. [...] O que você vai me ver cantando é muita verdade do que eu sou".

