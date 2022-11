Tays Reis fala sobre briga envolvendo Biel: "chegou agredindo todo mundo"

Tays Reis explicou como aconteceu a confusão em que ela e Biel se envolveram no show do Gusttavo Lima

A cantora Tays Reis relatou a briga em que o marido se envolveu no último domingo, 26. O casal teria ido ao show do sertanejo Gusttavo Lima, quando Biel se envolveu em uma briga.

Em seus stories, a cantora contou como se desenrolou a confusão e reafirmou que quem iniciou a briga não foi o ex-Fazenda. "Ontem estávamos indo embora e do nada um cara de camisa branca chegou agredindo todo mundo. Não sei se ele tava louco, ou se estava muito alcoolizado, ou não sei se a felicidade daquele momento estava incomodando aquele rapaz.", começou.

"Eu só sei que ele chegou agredindo, batendo, deu um murro na cara do nosso amigo, me empurrou. Do nada! Eu tomei um empurrão e não estava entendendo nada, não consegui assimilar. Eu queria muito saber o que incomodou esse cara", disse.

Ela ainda lamentou o ódio que o casal recebe com frequência. "Tanto eu quanto o Gabriel estamos cansamos de estar apanhando dos outros, de gente que está querendo pintar e bordar em cima da gente", disse.

"E pra depois a gente ainda ter que se retratar de uma coisa que a gente nem fez. O que Gabriel fez foi me defender, defender os amigos dele e as pessoas que estavam ao redor, apanhando de graça de um maluco. Eu vou na delegacia dar queixa dele, vou descobrir o sobrenome dele. Porque tem que acabar com isso! As pessoas perderam o amor, perderam o respeito", prometeu.

Tays terminou o desabafo dizendo lamentar que as pessoas não acreditassem na palavra do casal. "Não adianta a gente querer provar pro ser humano porque ele acredita no que quer, na versão que quer. É triste. Mas Deus está na nossa casa, no nosso lar, na nossa família".