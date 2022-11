Biel se defende após ser visto brigando nos bastidores de evento

Biel revela o motivo para ter entrado em uma confusão no final de semana: 'Acertou a Tays'

O cantor Biel (26) se pronunciou após ser visto no meio de uma confusão nos bastidores do show do cantor Gusttavo Lima (33). O artista se envolveu em uma briga e foi visto trocando socos com outro homem. Agora, Biel se pronunciou sobre o assunto e disse que o homem acertou um soco em sua companheira, Tays Reis (27), e ele foi defendê-la.

"Ele já chegou dando murro, acertando a Tays, me acertando, acertando quem estava ao redor... Eu não tenho sangue de barata. Esse vídeo mostra toda a reação. Eu não consegui simplesmente ir embora depois de alguém totalmente desequilibrado chegar para atacar. Vamos tomar as medidas cabíveis e eu quero ver quem no meu lugar que não teria a mesma reação. Policiais estavam no local e viram, apartaram. Foi uma cena totalmente lamentável", afirmou ele nas redes sociais.

Por sua vez, Tays Reis também se pronunciou sobre o que aconteceu naquela noite. "Não sei se ele estava louco ou se estava muito alcoolizado, ou se ele realmente, pelo simples fato de estarmos felizes, estava incomodado. Só sei que chegou agredindo, batendo, acabando com tudo.", revelou.

Tays Reis e Biel surgem em clima de romance

A cantora Tays Reiselevou a temperatura das redes sociais ao mostrar novas fotos de biquíni. A beldade relembrou fotos dos bastidores de uma gravação especial ao lado do namorado, o cantor Biel.

Nas fotos, ela ostentou suas curvas impecáveis ao aparecer com um modelito fio-dental pink. Além disso, a estrela surgiu trocando beijos e carinhos com o amado.

"Gente como não relembrar dessas cenas né? Uma das músicas que mais fez sentido em nossas vidas e acho que na vida de vocês que nos acompanham tbm né? Aos nossos fãs obrigada, pelos milhões de views, pelas trends, pelos números, por tudo que fazem e por todos amorrrrrrrr!", disse ela.

E completou: "Tanto eu quanto o Gabriel cansamos de apanhar dos outros, de gente querendo pintar e bordar em cima da gente para depois estarmos em tudo quanto é página de fofoca, e a gente ter que se retratar de uma coisa que nem fizemos. Só o que o Gabriel fez foi defender a mim e aos amigos dele".