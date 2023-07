Taylor Swift tem mansão invadida por mulher de 54 anos, diz site

Segundo o 'TMZ', a mulher já tinha sido alertada pelos seguranças que deveria sair da região da casa de Taylor, mas ela se recusou

De acordo com o portal de notícias TMZ, Taylor Swift teve sua mansão em Rhode Island invadida no começo da semana. Na tarde da última segunda-feira, 03, o Departamento de Polícia de Westerly foi chamado para atender a um chamado de invasão na casa da cantora.

Segundo o portal, quando os policiais chegaram, prenderam uma mulher que já havia sido avisada para ficar fora da propriedade da loira. Ainda de acordo com o veículo, a mulher foi algemada na frente da casa da estrela, tem três placas com os dizeres "proibido ultrapassar" nos portões.

De acordo com os documentos obtidos no gabinete da polícia, a mulher é Kimberly Meyer, de 54 anos, e foi presa e acusada de invasão de propriedade. Ela foi liberada após detenção, mas deverá prestar depoimento e encarar o juiz no próximo 14 de julho.

Uma fonte do TMZ disse que Taylor estava hospedada na casa durante o fim de semana do feriado de 4 de julho, quando é comemorada a Independência dos Estados Unidos da América. Mas, de qualquer forma, não há relatos de que Taylor estivesse na casa no momento da invasão.

Essa não é a primeira vez que tentam invadir a casa da cantora. Em 2019, também segundo o TMZ, um homem foi pego com um bastão, luvas e um pé de cabra na mansão de Taylor.

Taylor Swift e Selena Gomez passam feriado juntas

Taylor Swift compartilhou no Instagram, nesta sexta-feira, 07, algumas fotos da reunião que fez entre amigas para comemorar o Dia da Independência dos Estados Unidos, na última terça-feira, 04. Entre as convidadas, estavam a cantora Selena Gomez e as irmãs Haim, que estiveram no Brasil em maio.

Nas fotos, é possível perceber que as amigas escolheram passar o feriado na casa de peia da loirinha, que fica localizada em Rhode Island. Elas aparecem com trajes de banho para aproveitar as altas temperaturas do verão americano: "Feliz dia da independência atrasado das meninas independentes. Vejo vocês hoje à noite na cidade do Kansas", escreveu a cantora na legenda da publicação.