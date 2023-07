Taylor Swift e Selena Gomez passam feriado americano juntas: ‘Verão das solteiras’

Taylor Swift e Selena Gomez passaram o Dia da Independência dos Estados Unidos juntas e se divertiram entre amigas

Taylor Swift compartilhou no Instagram, nesta sexta-feira, 07, algumas fotos da reunião que fez entre amigas para comemorar o Dia da Independência dos Estados Unidos, na última terça-feira (4). Entre as convidadas, estavam a cantora Selena Gomez e as irmãs Haim, que estiveram no Brasil em maio.

Nas fotos, é possível perceber que as amigas escolheram passar o feriado na casa de peia da loirinha, que fica localizada em Rhode Island. Elas aparecem com trajes de banho para aproveitar as altas temperaturas do verão americano: "Feliz dia da independência atrasado das meninas independentes. Vejo vocês hoje à noite na cidade do Kansas", escreveu a cantora na legenda da publicação.

A artista mostrou que fez alguns cliques através de uma câmera polaroid. Selena e Taylor posaram para dois desses juntas. No primeiro, elas aparecem dividindo um picolé com as cores da bandeira estadunidense e no segundo, as cantoras se abraçam entre risos.

A foto também foi compartilhada pelas irmãs Haim, com a legenda ‘Verão das solteiras”. os cliques geraram diversos comentários dos fãs das celebridades: “Maravilhosas, posso me juntar a vocês?”, perguntou uma fã, “Terminando com meu namorado agora para me juntar ao grupo”, brincou outra, “1989 vem aí”, teorizou uma fã fazendo relação ao álbum 1989 da Taylor Swift, que deve ser re-lançado ainda esse ano.

Nesta sexta-feira, 07, também marcou o lançamento de Speak Now (Taylor’s Version). O terceiro álbum de estúdio da cantora, originalmente lançado em 2010, foi regravado esse ano e conta com mais 6 novas músicas inéditas “From The Vault", que seria algo como "diretamente do cofre", expressão usada para identificar as músicas inéditas que estavam guardadas.

