Selena Gomez estaria namorando ator de série famosa, aponta jornal

Atriz Selena Gomez teria conhecido o ator principal da série The Bear durante sessão de fotos no começo do ano

Novo casal em Hollywood? De acordo com o jornal The Daily Mail, a atriz Selena Gomez estaria namorando o ator Jeremy Allen White, ganhador do Globo de Ouro de Melhor Ator por conta da série The Bear. Informações do periódico afirmam que os dois se conheceram fazendo uma sessão de fotos para uma edição especial da revista Vanity Fair, em fevereiro deste ano.

Jeremy recentemente pediu divórcio de sua mulher, Addison Timlin, há dois meses atrás, e teria até deixado de usar a aliança já. O ator e a atriz de American Horror Story tiveram duas filhas, Eder, de 4 anos de idade, e Dolores, de 2 anos de idade, e foram casados por três anos.

As primeiras notícias sobre um possível romance entre Allen White e Selena começaram a circular em forma de notas cifradas na imprensa internacional. Em uma, dizia que “um vencedor do Globo de Ouro, recentemente separado, cujo programa acabou de estrear sua segunda temporada, está casualmente namorando novamente” com uma atriz e cantora que conheceu em fotos para a Vanity Fair e que voltou aos Estados Unidos depois de filmar no exterior.

Em The Bear, Jeremy Allen White vive o chef de cozinha Carmy Berzatto. A segunda temporada da série só chega ao Brasil em agosto, mas já está disponível para assistir nos Estados Unidos. Selena Gomez voltou ao país norte-americano após dois meses fora para gravar seu novo filme em Paris.

Que encontro!

Em abril, Selena Gomez causou comoção na internet ao compartilhar em seu Instagram uma foto nos bastidores da série “Only Murders In The Building”, a qual estrela e já foi indicada a um Emmy. A cantora e atriz posou com uma convidada muito especial que estará presente na terceira temporada da série.

Selena Gomez surgiu ao lado de ninguém menos que Meryl Streep. As artistas surgiram esbanjando beleza e estilo. Selena usava um vestido brilhante dourado, enquanto a atriz indicada a 21 Oscars usava um sobretudo preto.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!