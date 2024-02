Taylor Swift quase cai após tropeçar durante show em Tóquio

A cantora Taylor Swift assustou os fãs após quase cair durante sua apresentação em Tóquio. "Minha vida passou diante dos meus olhos"

Depois de roubar a cena no Grammy 2024, Taylor Swift atravessou o mundo para dar início ao segundo ano da tão esperada “The Eras Tour”. Nesta sexta-feira, 9, a artista apresentou o show pela terceira vez em Tóquio, no Japão e, por pouco, não sofreu um acidente. Taylor tropeçou em uma parte do cenário e quase caiu no palco.

A cantora retomou a "The Eras Tour" com uma sequência de shows no Japão. Ela ainda canta no dia 10 de janeiro no país, e deve ir para os Estados Unidos para acompanhar o Super Bowl, que será disputado por seu namorado, Travis Kelce.

A pop star tocava o show no estádio Tokyo Dome quando quase caiu durante a apresentação do álbum Folklore, de 2020. Essa parte da apresentação é marcada por uma casa que faz parte do cenário. A cantora costuma subir no telhado de uma cabana para performar as músicas dessa era.

Enquanto descia as escadas da casa, Taylor escorregou e por pouco não caiu no chão. "Minha vida passou diante dos meus olhos", brincou a cantora após o susto.

Depois de uma sequência de seis shows da turnê no Brasil, em novembro do ano passado, Taylor Swift retornou com o espetáculo nesta semana após uma pausa na agenda. Ainda em fevereiro, ela fará alguns shows pela Austrália. Na sequência, ela leva a "The Eras Tour" à Singapura, Europa e Canadá. A última apresentação está marcada para o dia 8 de dezembro, em Vancouver.

QUE PERIGO! Taylor Swift TROPEÇOU enquanto estava no teto da cabana do folklore, durante o ato do álbum, na terceira noite do #TokyoTSTheErasTour.



"Minha vida passou diante dos meus olhos"pic.twitter.com/f1kGv0UuxL — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) February 9, 2024

Taylor Swift vende jatinho após ameaçar jovem de processo

A cantora norte-americana Taylor Swift tomou uma decisão drástica sobre seus bens. Segundo o jornal Daily Mail, artista vendeu o seu jatinho particular, que lhe acompanhou em diversas viagens ao redor do mundo por mais de uma década, no fim de janeiro.

O veículo informou que a venda da aeronave Dassault Falcon 900LX foi feita para a seguradora de automóveis CarShield, que fica no estado de Missouri, nos Estados Unidos. O valor da venda, no entanto, não foi divulgado. No entanto, quando adquirido em 2011, o jato era avaliado em US$ 40 milhões, o equivalente à cerca de R$200 milhões. Confira mais detalhes!