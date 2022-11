Tatá Werneck viaja de avião após quatro anos sem voar: 'Feliz'

A apresentadora Tatá Werneck contou orgulhosa que conseguiu encarar o medo

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 12h01

A apresentadora, atriz e humorista Tatá Werneck (39) usou as redes sociais, neste último domingo, 13, para comemorar sua primeira viagem de avião após quatro anos em que usou apenas as rodovias do Brasil para se locomover em grandes distâncias.

No stories do Instagram, a artista, que já afirmou ter pavor de voar, se mostrou orgulhosa por ter conseguido enfrentar o medo. Em outro, ela chegou a falar sobre seu medo de encarar as alturas e que inclusive já parou três voos internacionais por conta desse pânico.

Tatá já deixou claro que embora preferisse viajar na estrada, ela normalmente ficava com uma sensação de mal-estar. "Fico muito enjoada em carro, muito. Por que de carro? Porque tenho pânico de avião", disse em seus stories, recentemente.

Tatá Werneck homenageia o marido, Rafa Vitti, em aniversário

O ator Rafael Vitti (27) completou mais um ano de vida na primeira semana de novembro e ganhou uma linda homenagem de Tatá Werneck nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a humorista e apresentadora do Lady Night compartilhou um álbum de fotos de momentos do casal com a herdeira, Clara Maria (03) e declarou todo seu amor.

"Hoje é aniversário do homem que realizou meu sonho de construir uma família. O cara que pede carinho todo dia meia noite e meia. Ele ensina a caca a ser corajosa. Ensinou a caca a cheirar todas as plantinhas. A plantar. A respeitar a natureza", iniciou ela.

E, claro, Tata não deixou de tirar um sarro do amado, esbanjando seu bom humor: "Ele anda de skate e pega onda e sai tão gato do mar que eu penso "meu Deus. Parece aqueles galãs de novela da Globo'. Aí eu lembro que ele é mesmo. Você sempre me pergunta porque me apaixonei por você. Meu instinto babaca me dá vontade de responder 'abdômen e pelvis."