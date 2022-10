Tatá Werneck revela medo desesperador de avião e diz que evita usar o meio de transporte: "Pânico"

Tata Werneck revela o motivo para optar por fazer uma longa viagem de carro entre Rio de Janeiro e São Paulo

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 11h33

A atriz, humorista e apresentadora Tatá Werneck (39) surpreendeu os fãs ao revelar na tarde desta quarta-feira, 26, que preferiu fazer uma longa viagem de carro do Rio de Janeiro para São Paulo, ao invés de pegar a famosa 'ponte aérea'. Ela também foi aos stories do Instagram para se distrair com os seguidores na rede social durante o trajeto que leva cerca de sete horas.

"Vou abrir uma caixinha de perguntas porque estou indo de carro para São Paulo. E aí, meu amor, são de seis a sete horas de carro", disse a humorista, que logo foi questionada sobre o motivo de não viajar de avião. "Tenho pânico de avião. Já parei três voos internacionais", contou ela.

Ela ainda explicou estar no banco de carona, já que mesmo optando pelo veículo, também sofre com efeitos colaterais e vez ou outra acaba passando mal. "Inclusive, fico muito enjoada em carro. Muito. Vou vomitar daqui a dois minutinhos", disparou a esposa de Rafa Vitti (26).

Tatá Werneck revela 'pânico de avião'. Foto: Reprodução/Instagram

Aniversário de Clara Maria, primeira filha de Tatá Werneck

No último domingo, 23, Tatá Werneck e Rafa Vitti reuniram amigos em um festão para celebrar o aniversário de Clara Maria (03), primeira filha do casal. "Quando você nasceu, eu renasci. Eu entendi a potência de Deus. Do amor. Da entrega. Fiz e faço e farei tudo que puder para que você tenha a melhor vida do mundo", declarou a humorista, em homenagem feita para a herdeira nas redes sociais.

Nos comentários da publicação, um seguidor decidiu elogiar como Tatá cria a filha. "Sempre fico triste em ver criança adultizada. Criança tem que ser criança e ponto. Olha a carinha da Clara Maria, com a bochecha rosada e o cabelo bagunçado de quem se divertiu! Sinal claro de uma mãe que não usa filha pra engajar na internet. Ponto para a Tata Werneck", disse o fã.