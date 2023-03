Tata Werneck se manifesta após ser criticada por expor Lexa: ''Eu liguei pra ela''

Apresentadora Tata Werneck se explica após Globo exibir participação de Lexa no 'Lady Night' em que fala de MC Guimê, expulso do BBB 23

Nesta sexta-feira, 17, a apresentadora Tata Werneck (39) usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu após exibir o programa Lady Night na Globo com participação de Lexa (27) após a eliminação de MC Guimê (31) do BBB 23.

A humorista respondeu um comentário que a criticou por exibir o seu programa com Lexa em meio à polêmica com o funkeiro, que foi expulso do reality show por acusação de assédio. Em sua conta no Twitter, a esposa de Rafael Vitti (27) se explicou.

"Gente, será que não dava pro cortar as partes que a Lexa fala do Guimê nesse programa da @tatawerneck não? P*** sacanagem isso ir ao ar logo hoje!", disse o internauta.

Ao responder o tweet, Tata disse: "Eu liguei para Lexa porque havia opção de tirar partes do Guimê. A própria Lexa disse que tudo bem deixar como estava porque todos sabiam que era gravado. Falei também com a mãe dela e que optou pelo mesmo."

MC Guimê e Cara de Sapato (33) foram expulsos do reality show durante o programa ao vivo na noite desta quinta-feira, 16, após acusação de assédio contra a participante mexicana Dania Mendez (31) durante a festa do líder.

Confira a explicação de Tata Werneck:

Eu liguei pra Lexa pq havia opção de tirar partes do Guime. A própria Lexa disse que tudo bem deixar como estava pq todos sabiam que era gravado. Falei também com a mãe dela e que optou pelo mesmo https://t.co/ngxcjMdOwV — Tata werneck (@Tatawerneck) March 17, 2023

BBB 23: Lexa viaja para reencontrar MC Guimê após expulsão

Após a expulsão de MC Guimê do BBB 23, a cantora Lexa fretou um jatinho particular para reencontrar o marido. Nos stories de seu Instagram, já na madrugada desta sexta-feira, 17, Lexa mostrou que estava indo ao encontro do ex-brother, acompanhada da mãe, Darlin Ferrattry.

"Agora mais calma, estou pegando um jato que acabei de fretar pra ir pro Rio de Janeiro pra conversar, botar tudo em pratos limpos, decidir o que vai ser vida", começou falando no vídeo.

