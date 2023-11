Tata Werneck faz piada com relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi

Apresentado o 'Prêmio Multishow', Tata Werneck surpreendeu o público com a piada

Tata Werneck surpreendeu o público na noite de terça-feira, 7, ao reunir, para a apresentação do Prêmio Multishow 2023, no Rio de Janeiro, os assuntos mais comentados do momento. A apresentadora do ‘Lady Night’ divertiu o público ao falar sobre a relação de Neymar e Bruna Biancardi, e a fase solteira de Sandy.

“Muito doido 2023, né? Sandy solteira e o Neymar casado”, citou Tata em determinado momento. Anteriormente, ela já havia citado o término da cantora e também de Luísa Sonza e Chico Moedas.

Os internautas se divertiram com a sacada da humorista, repercutindo sua fala: “Essa mulher não existe”, comentou um. “Tata apresenta de um jeitinho que só ela sabe”, notou outro internauta. “Te amo Tata”, se declararam. “Tata todos os anos, por favor”, pediu um fã.

Sem perder tempo, a apresentadora agarrou a oportunidade de perguntar para MC Daniel sobre seu relacionamento com Yasmin Brunet. "Vou casar, vou namorar e ter uma família linda igual à sua", disse MC Daniel ao ser questionado sobre estar apaixonado pela musa. Tata então foi rápida e respondeu: “Vocês ouviram o que eu ouvi? Yasmin brunet tá grávida”.

Recentemente, surgiram rumores de que Neymar e Bruna Biancardi terminaram o relacionamento após o jogador promover uma festa com outras mulheres em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Neymar e Bruna Biancardi firmam "acordo de silêncio"

Criando juntos a filha Mavie, o casal Bruna Biancardi e Neymar tem evitado entrar em polêmicas nas últimas semanas. Mesmo após a veiculação de novos boatos envolvendo a vida pessoal, nenhum deles se pronunciou oficialmente.

O comportamento que intrigou os fãs agora tem uma explicação. É que os dois supostamente firmaram um "acordo de silêncio" mediado pelo pai do craque. A ideia é que a imagem do jogador não seja afetada por polêmicas.

As informações são do colunista Thiago Sodré. Segundo ele, o acordo ainda prevê que o atleta poderá ter contato constante com Mavie. Neymar também quer passar as férias com a herdeira e a pequena deverá viajar para encontrá-lo fora do Brasil quando ele estiver em compromissos profissionais. Também está previsto o pagamento de uma pensão avaliada em R$ 200 mil ao mês.

Vale lembrar que o noivado entre Bruna Biancardi e Neymar acabou agora em novembro, quando os dois teriam terminado o relacionamento.