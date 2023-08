Tata Werneck encanta ao compartilhar vídeo da filha Clara Maria durante viagem: “Ícone”

A apresentadora e atriz Tata Werneck encantou seus seguidores ao publicar um vídeo de sua filha Clara Maria durante viagem

Nesta segunda-feira, 14, Tata Werneck encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo de sua filha Clara Maria, fruto do relacionamento da apresentadora com o ator Rafa Vitti.

A família e amigos se reuniram em uma viagem para a praia a fim de celebrar o aniversário de 40 anos. Entre os convidados da viagem estavam Eduardo Sterblitch, a esposa, Louise D'Tuani, e o filho do casal, Caetano, o ator Leandro Lima e sua família, o marido de Letícia Colin, Michel Melamed, a mãe da comediante, Cláudia.

No clipe, a pequena Clara Maria comentava qual seria sua rotina no último dia da viagem, que seria nesta segunda-feira. A menina encantou os seguidores ao surgir com uma fantasia de princesa no clipe.

“Acordar bem cedo, tomar café, escovar os dentes, brincar um pouco, e vai embora?”, diz a pequena Clara. E Tata confirma a programação com a filha. No vídeo, ainda é possível ouvir as ondas da praia ao fundo.

Nos comentários, diversos famosos se encantaram com a menina e rasgaram elogios nos comentários. “Amei”, escreveu a atriz Maisa Silva. E a estrela da novela “Vai Na Fé”, que chegou ao fim na semana passada, Carolina Dieckmann escreveu: “Não aguento”. E a comediante Dani Calabresa também comentou: “Socorro, que linda”.

Os seguidores de Tata adoraram o vídeo e rasgaram elogios à Clara nos comentários da publicação! “E essa dicção perfeita da princesa”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “É impressionante, ela tem até seus trejeitos Tata. Que linda”. E outra admiradora elogiou: “Fofa demais”.

“Meu Deus, como essa criança está cada dia mais perfeita”, ainda escreveu uma admiradora. E outra seguidora ainda disse: “Ícone igual a mamãe dela”. Uma fã ainda comentou: “Meu Deus, Clarinha é demais”.

Emocionante!

Nesta última sexta-feira, 11, Tata completou seus 40 anos e recebeu uma homenagem emocionante de seu marido, o ator Rafa Vitti.

"30 anos com carinha de 25. Te amo, meu amor da minha vida. Feliz aniversário!!! Que possamos viver muitos e muitos anos de alegrias e vitórias juntos. Desejo tudo que há de melhor nesse mundo pra tu , minha gatona. Não fica bolada com as imagens que eu escolhi pra esse post, porque quem ama posta e é isso que importa", disse Vitti na legenda de uma publicação nas redes sociais.