Tatá Werneck chama atenção ao mostrar demais em selfie só de biquíni

A apresentadora Tatá Werneck elevou a temperatura na web ao deixar marquinha escapar

A humoristaTatá Werneck (37) deixou os fãs admirados ao compartilhar um novo clique de biquíni em sua rede social neste sábado, 31. De frente para o espelho, a esposa de Rafael Vitti (27) mostrou todas suas curvas e provou que está com o corpão em dia.

No registro tirado durante as férias em Angra dos Reis, com a família, a influenciadora elevou a temperatura da web ao deixar sua marquinha de bronzeado escapar ao usar um biquíni cavadíssimo.

"A cara não tá maneira. Mas não é uma loja de caras", escreveu Tatá Werneck sobre sua expressão facial na imagem.

Ainda recentemente, a apresentadora surgiu ao lado da amiga, Letícia Colin (32), e da sua família apreciando um lindo pôr do sol enquanto se refrescavam na piscina de um hotel no Rio de Janeiro.

VEJA O STORY DE TATÁ WERNECK:

Foto: Divulgação / Instagram

Tatá Werneck desmente boatos de término com Rafael Vitti

Nos últimos dias, Tatá Werneck ficou indignada ao ser alvo de fake news! A artista foi alvo de uma notícia falsa após um portal de fofocas subir uma matéria com o título: "Tatá Werneck anuncia término", acompanhada por uma foto dela com o marido, Rafa Vitti.

Imediatamente ao descobrir que seu nome estava envolvido na mentira, a artista se pronunciou no twitter e rebateu a informação falsa. "Tem vergonha na cara, não gente", disse ela.