Letícia Colin e Tatá Werneck viajam juntas com a família para Angra dos Reis: “Muita risada!”

As amigas Letícia Colin e Tatá Werneck fizeram as malas e viajaram para o Rio de Janeiro junto com a família

Letícia Colin (32) e Tatá Werneck (37) arrumaram as malas e viajaram juntas com a família para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na tarde desta terça-feira, 27, a esposa de Michel Melamed (46) compartilhou em sua rede social um registro do passeio especial com as crianças, Maria Clara (2) e Uri, de 3 anos.

Na imagem publicada por Letícia no Instagram, o ator Rafael Vitti (27) e o esposo aparecem apreciando um lindo pôr do sol enquanto se refrescam na piscina do hotel, junto com as atrizes. "Obrigada, vida", escreveu a artista na legenda da fotografia.

Encantados com a vibe da turma, os admiradores dos artistas logo reagiram nos comentários. “Que delícia!!”; “Tipo tem umas pessoas que a gente acompanha que dá uma vontade de ser amigo dessa galera”; “Muito amor pra essas duas famílias lindas!”; disseram eles.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LETÍCIA COLIN JUNTO COM A FAMÍLIA DE TATÁ WERNECK:

Tatá Werneck desmente boatos de término com Rafael Vitti

Recentemente, Tatá Werneck perdeu a paciência e veio a público para desmentir uma fofoca após seu nome ser envolvido em uma fake news sobre o suposto término de seu relacionamento com o ator Rafael Vitti, com quem é casada desde 2017.