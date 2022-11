Tadeu Schmidt surge com roupas de época e faz mistério: "Duvido alguém adivinhar"

O apresentador Tadeu Schmidt deixou os seguidores curiosos ao surgir usando roupas de época

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 15h01

Tadeu Schmidt (48) deixou os seguidores curiosos ao compartilhar nas redes sociais uma sequência de fotos em que aparece com um look bem diferente.

Nesta quarta-feira, 16, o apresentador da TV Globo surgiu no feed do Instagram usando roupas de época, com direito a cartola e bengala, e fez mistério sobre o motivo da produção.

"Cheguei, postei, saí… Não expliquei nada! Duvido alguém adivinhar…", escreveu o jornalista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs resolveram fazer algumas apostas sobre o motivo do look de época de Schmidt. "Virou ator de novela das seis?", questionou a jornalista Renata Cappuci. "Sempre achei que um dia você iria protagonizar uma novela das 9", comentou a apresentadora Renata Ceribelli. "Gravação da vinheta de fim de ano?", disse uma seguidora. "A casa do BBB será um cenário de época. De lá, você fará as chamadas", chutou uma fã.

Confira as fotos de Tadeu Schmidt com roupa de época:

Situação inusitada com policiais

Tadeu Schmidt revelou que viveu uma situação para lá de inusitada devido ao BBB. Em recente entrevista, o apresentador revelou que sofreu uma batida policial após comandar uma das edições ao vivo do reality show.

Na época, os policiais que o pararam queriam pedir a eliminação de um participante do programa que eles consideravam insuportável. "Pensei o que tinha feito nessa hora para o policial me parar. Me assustei", contou ele em um trecho da entrevista ao jornal publicitário Meio e Mensagem.

